Calizzano, il ritorno dei campionati di tiro con l’arco istintivo

Calizzano. Domenica 8 maggio, dopo ben due anni di stop a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, a Calizzano sono tornati gli arcieri della Fiarc.

La compagnia locale 03 Waki (Arcieri Ribelli) ha organizzato un tracciato di gara valido per il campionato regionale Liguria/Piemonte composto da 24 piazzole di tiro, a detta di molti, non privo di difficoltà, ma in un ambiente boschivo a dir poco mozzafiato.

“Ed è in questa ‘location’ – ricorda il presidente Flavio Pesce – e in altri tre campi sempre situati tra i boschi calizzanesi, che a settembre si terranno i campionati italiani 2022 che per la prima volta saranno nella nostra Liguria. Per quell’occasione sono attese circa 500/600 persone e ci auguriamo che l’evento possa avere lo stesso successo che ha avuto la gara di domenica scorsa. Due parole vanno spese per ringraziare tutti i membri della squadra che ci aiutano e ci supportano sempre in quello che facciamo, gli sponsor storici delle nostre gare che sono il Banco di Credito P. Azzoaglio fil. Di Millesimo, Frascheri Spa, Acqua Minerale di Calizzano Spa e l’agriturismo Ca di Voi di Ferraro Daniel. Un grazie particolare a Roberto Maritano che accoglie ogni anno tutti i partecipanti con un delizioso e ricco ristoro”.