Calizzano, dal 9 al 13 maggio lavori di rifacimento della cabina di E-Distribuzione

Calizzano. Sono iniziati ieri e termineranno venerdì 13 maggio i lavori di rifacimento elettromeccanico della cabina E-Distribuzione di Calizzano.

“Le squadre operative rinnoveranno tutto l’impianto attraverso l’installazione di apparecchiature di ultima generazione e di interruttori motorizzati, telecontrollati ed automatizzati per una gestione ottimale del sistema elettrico collegato alla cabina. Per procedere con le operazioni, verrà installato un gruppo elettrogeno da 630 KvA, ma saranno necessari anche dei fuori servizi programmati, concordati con l’Amministrazione Comunale, per creare meno disagio possibile”, hanno spiegato da Enel Italia Srl.

Nel dettaglio, le interruzioni riguarderanno, dalle ore 14 alle ore 15, il centro storico e via XXV Aprile fino all’altezza del Ponte Angelo Nari, via Filippo Leale, via G. Ivaldo, via degli Orti. E via XXV Aprile per la restante parte, viale Buraggi e diramazioni, Loc. Codevilla e Bosco dalle 9:00 alle 15.30.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata; pertanto, gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.