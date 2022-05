Calice in lutto per la scomparsa dell’ex carabiniere Francesco “Franco” Ballone

Calice Ligure. Lutto a Calice per la scomparsa di Francesco “Franco” Ballone. Aveva 81 anni, ex Carabiniere in pensione, si era congedato dall’Arma col grado di vice brigadiere.

Si era anche prestato per diversi anni in qualità di facente parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione M.C. Ghione Daniele, al servizio di sorveglianza presso la scuola elementare del paese in occasione dell’ingresso e dell’uscita dei bambini dalla stessa.

“Negli ultimi anni, – ha spiegato il sindaco di Calice Alessandro Comi, – si era più volte rammaricato di non poter più svolgere quel servizio, così prezioso per la nostra comunità, a causa delle sue condizioni di salute purtroppo nel frattempo peggiorate”.

“Salutiamo con grande dispiacere la scomparsa di un amico e di una persona che ha dedicato buona parte della sua vita alla comunità, a lui il nostro profondo ringraziamento”, ha concluso il primo cittadino.

I funerali saranno celebrati mercoledì 4 maggio, alle 15, nella chiesa di San Nicolò a Calice. Il rosario sarà recitato domani sera, alle 20,30, nell’oratorio San Carlo, sempre a Calice.