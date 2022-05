Calcio, stagione finita? Non per loro: Debenedetti e Andreetto al Borel ad allenarsi

Finale Ligure. Ormai il campionato 2021/2022 delle squadre di Eccellenza è concluso, eccezion fatta per il Taggia che affronterà il Chisola ai playoff nazionali. Insomma, il tempo per la spiaggia, rifiatando dalle fatiche stagionali, sta per arrivare.

Tuttavia il segreto dello sportivo perfetto è quello di continuare con costanza a mantenersi in forma, siccome le settimane di riposo passano relativamente in fretta.

E così hanno fatto due ragazzi del 2003, compagni di squadra nel Finale che ha concluso il proprio anno con una vittoria contro il Canaletto: Alessandro Debenedetti, l’attaccante sulla lista dei desideri di diversi club professionistici, ed Elia Andreetto, difensore dalla duttilità tra il centro e la fascia, ex Virtus Entella.

I due hanno svolto alcuni esercizi per testare velocità e resistenza, per poi mettersi a parlare assieme come fanno due amici che si stimano tanto. Per Alessandro ci sarà tempo per valutare le proposte che gli arriveranno. Genoa e Torino si sono fatte avanti con più decisione, altre compagini tuttavia hanno mostrato comunque dell’interessamento. Ma, come gli ricorda Elia, è necessario immergersi sin da subito nello studio: la maturità incombe, c’è da compiere l’ultimo sprint.