Albenga. Il Pontelungo batte l’Aurora per 2-1 e si scatena l’entusiasmo in campo e negli spogliatoi. Certo, si tratta di andare a fare una fase regionale, peraltro condizionata dai ripescaggi, quindi non una promozione diretta, ma comunque si tratta di una bella possibilità di potersi giocare tutte le proprie carte.

L’assenza di Daddi avrebbe potuto “scombussolare” alcuni piani degli ingauni, ma in campo ci ha pensato Ernand Sfinjari a deciderla con una doppietta di grande valore.

Emozionato e sfinito dalle fatiche del match commenta così la serata granata: “Questa partita ce la siamo meritata dopo una stagione molto dura. Sono molto felice per i miei due gol e spero di continuare così per aiutare tutti i miei compagni: in questi anni ho migliorato il modo di socializzarmi con la squadra e questo mi ha aiutato tantissimo”.

Infatti, la dedica è piuttosto chiara: “A tutto il Pontelungo: mister, presidente, dirigenza e tutti i ragazzi”.