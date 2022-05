Savona. Una zampata da bomber di razza quella di Federico Vallone: a 4 minuti più recupero dal termine del secondo tempo supplementare, siccome col pareggio sarebbero stati gli uomini di Calcagno a festeggiare, la sua rete ha scatenato la bolgia rossoblù per un risultato importantissimo.

Al termine della gara l’attaccante classe 1988 ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo momento di grande felicità per la squadra di Bresci: “Con il mister c’è stato uno screzio ma abbiamo subito risolto: fa parte del calcio, c’è stima reciproca ed eravamo entrambi convinti che si poteva fare una grande gara. Il merito è tutto di questo gruppo fantastico, stasera è tutto bellissimo”.

Era da anni che la Priamar cercava di vincere i playoff. Ora bisognerà aspettare l’esito dei ripescaggi per poter festeggiare la Prima Categoria, ma Vallone ha tante dediche da fare in ogni caso: “Questo è per Mantelli che ha passato un periodo non facile, per la squadra, per il mister e per tutta la società. Ovviamente lo dedico anche alla mia famiglia e alla mia fidanzata, come a tutti quelli che mi sono stati vicini. Sono mesi che faccio un po’ fatica, ma stasera volevo essere in forma facendo tutto quello che potevo: è bello vincere così“.

La partita contro il Borgio Verezzi può essere stata utile per tenere alta l’attenzione: “Fortunatamente abbiamo recuperato Bisio, che ci dà tanta esperienza, ma tutti quanti abbiamo remato dalla stessa parte per prenderci una grande rivincita per le partite perse in campionato: era da tanto tempo che aspettavamo, stasera ci siamo levati tanti sassolini dalle scarpe“.