Finale. L’entusiasmo di partire, la commozione di lasciare. Questi sono gli stati d’animo che sta sentendo Alessandro Debenedetti, finalese e ancora tanto giovane per non provare questo tipo di sensazioni: il Genoa e il Torino sono alcune delle squadre di cui si parla, ma per Alessandro ieri esisteva solo il Finale.

Con la fascia da capitano sul braccio ha guidato i suoi compagni alla vittoria contro il Canaletto, ma la rete non è stata la sua bensì di Gianni Vierci, altro prospetto interessante lanciato quest’anno da Pietro Buttu.

I due ragazzi sono amici fuori dal campo e, trovandosi insieme in questa intervista, non è stato facile reggere il peso dell’emotività. Inizia Vierci a raccontare l’importanza della sua stagione: “Questo gol è importante per me. Ne venivo da un infortunio e non è stato facile riprendermi, ma i compagni e il mister mi hanno aiutato tantissimo, compreso Alessandro qui presente che è una grande persona. Sono contento per oggi ma anche per l’intera stagione che è stata bellissima“.

Ed eccolo qui il bomber dalle 14 reti, pronto ad avviarsi nel mondo dei professionisti ma consapevole del grande bagaglio che si porterà dal Borel: “Un anno fantastico dove non mi aspettavo nulla di tutto questo, devo solo ringraziare chi mi ha aiutato dal primo giorno fino all’ultimo. Non mi sarei aspettato nemmeno di indossare la fascia oggi, spero di averla onorata. Ora ci sono varie squadre da scegliere, non è facile farlo perché in qualche modo mi cambierà la vita, come non è facile lasciare questo ambiente“.

Anche Vierci vuole rivolgere dei ringraziamenti all’amico Alessandro: “Mi porterò sempre dietro tutti i consigli che mi hai dato, mi hai aiutato tantissimo: sei stato speciale“.