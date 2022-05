Calcio. Ad Albenga tornei estivi dal 13 giugno al 30 luglio: il programma completo

Un successo che va oltre le aspettative degli organizzatori quello riscosso dal “1° trofeo Città di Albenga – torneo di Vadino” che si terrà il prossimo 13 giugno e vedrà la partecipazione di oltre 20 squadre sfidarsi in un torneo federale.

Afferma Emanuele Scorsone a nome di tutti gli organizzatori dei 3 tornei estivi che si terranno ad Albenga: “Sapevamo di poter far bene, ma dopo due anni di stop a causa del Covid non speravamo di ripartire con una tale partecipazione di squadre e giocatori. Questo dimostra il lavoro fatto e tutta la nostra serietà impegno che ha portato oggi ha raggiungere tali risultati. Voglio ringraziare anche tutti i ragazzi che mi hanno aiutato nell’organizzazione in particolare Matteo, Loris, Otto con l’aiuto di Joele, Pier, Gianluca e Raf”.

Fanno sapere inoltre gli organizzatori: “La nostra voglia di mettersi in gioco, di superare un periodo di stop forzato e di far correre nuovamente dietro un pallone più ragazzi possibili ha fatto sì che dopo anni di assenza sul nostro territorio l’estate 2022 sarà caratterizzata dai nostri 3 tornei . Tutto nasce dalla grande disponibilità trovata nel sindaco Riccardo Tomatis e nel Comune di Albenga nell’aprirci le porte dello stadio Riva, dalla bella collaborazione trovata con il Vadino football Club, e dall’aiuto di Don Stefano e delle opere parrocchiali di San Bernardino nel metterci a disposizione una struttura completa e pronta a ospitare centinaia di ragazzi.

Un enorme ringraziamento va agli Sponsor che credono fortemente nel nostro lavoro e supportano queste iniziative da ormai anni”.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Sarà un momento di sport e divertimento realizzato grazie all’organizzazione di questi ragazzi che con serietà e credendo fermamente nei valori dello sport hanno deciso di cimentarsi in questa impresa che ha visto l’organizzazione di ben 3 tornei estivi. Li ringrazio per la determinazione e l’entusiasmo dimostrato. Il primo torneo sarà quello sul campo di San Bernardino e sarà anche occasione di tornare a vivere un luogo che è nel cuore di molti di noi”.

Di seguito i 3 tornei:

1° trofeo Città di Albenga – torneo di Vadino

Il 13 giugno prenderà il via il tanto atteso “1° trofeo Città di Albenga – torneo di Vadino” sul campo di San Bernardino. Il torneo vedrà sfidarsi 20 squadre di 7 giocatori pronti a rievocare grandi ricordi in uno dei campi più caratteristici del nostro territorio.

Sarà un torneo federale, tutte le informazioni sul punteggio dei vari campionati di riferimento saranno presenti nel nostro sito internet ( https://www.torneiestivialbenga.com/ ).

Continuiamo da 11 metri

Il 25 giugno si accenderanno le luci dello stadio Annibale Riva con l’appuntamento “Continuiamo da 11 metri” un torneo a coppie interamente incentrato sui calci di rigore.

La prima edizione svolta la scorsa estate ha visto sfidarsi 36 coppie, punteremo a confermare i numeri e perché no migliorarci.

Campioni di una notte

L’estate calcistica vedrà chiudere il proprio calendario il 30 luglio nuovamente allo stadio Riva.

Anche in questo caso sarà un ritorno, é pronta la seconda edizione del torneo 5vs5 di “campioni di una notte” manifestazione che ha già avuto un grande successo negli anni passati.