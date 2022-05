Cairo, rapina a mano armata in un’attività commerciale di San Giuseppe: commessa in stato di shock portata in ospedale

Cairo Montenotte. Entra in un negozio armato di coltello e si fa consegnare l’incasso puntandolo alla gola della commessa. Momenti di paura questa mattina a San Giuseppe di Cairo dove, in un’attività del centro commerciale della frazione cairese, un uomo sulla cinquantina ha probabilmente aspettato che all’interno del locale non ci fosse nessun cliente per fare il colpo.

La donna, intenta a rifornire uno scaffale, si è sentita afferrare alle spalle e ha visto la lama: attimi concitati in cui il malintenzionato è riuscito ad aprire il registratore di cassa, a trafugare poche centinaia di euro e a fuggire.

Alle urla della ragazza sono sopraggiunte due colleghe che l’hanno trovata con le mani in alto, nonché hanno visto la porta richiudersi. Da alcune segnalazioni pare che all’esterno ci fosse un altro uomo che faceva il palo. Allertato subito il 112, non si è fatta attendere la volante dei carabinieri e gli uomini dell’Arma hanno prontamente perquisito la zona, ma del delinquente nessuna traccia.

La commessa, in evidente stato di shock, è stata accompagnata all’ospedale San Paolo dai militi della Croce Bianca di Carcare in codice verde.