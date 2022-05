Cairo Montenotte, il 3 giugno il confronto di IVG tra i candidati sindaco

Savona. Un confronto serrato, di quelli “tesi” e impegnativi. Un dibattito di un’ora e mezza circa che consenta di illustrare i propri programmi ma che metta anche alla prova competenze, idee, carisma, resistenza alla pressione. I protagonisti saranno – in rigoroso ordine alfabetico – Fulvio Briano (+Cairo), Giorgia Ferrari (Cairo in Comune) e il primo cittadino uscente Paolo Lambertini (Noi per Cairo): saranno infatti i tre candidati sindaco a “scontrarsi” nel confronto organizzato da IVG in vista delle prossime elezioni amministrative di Cairo Montenotte.

L’appuntamento è per venerdì 3 giugno alle 21 all’anfiteatro davanti a Palazzo di Città (oltre che in diretta sul nostro sito e sulla pagina Facebook). Abbiamo scelto di allestire il dibattito all’aperto, come già accaduto 5 anni fa (qui il racconto della serata): nel 2017 le prenotazioni per il Teatro Chebello andarono esaurite in pochissime ore, spingendoci a rivedere l’organizzazione per consentire al maggior numero di cairesi di assistere in presenza all’evento.

Ogni candidato infatti schiera decine di sostenitori, i quali hanno a loro volta amici, parenti e fan, in grado di saturare rapidamente la location. Mentre il nostro obiettivo è, da sempre, quello di spostare voti, fare la differenza, fornire davvero al cittadino uno strumento per capire se il “suo” sindaco è realmente abile e preparato come gli appare. La soluzione “en plein air” permetterà inoltre agli spettatori di accedere liberamente all’area senza mascherina e green pass (ancora obbligatori a teatro).

Il teatro verrà utilizzato come soluzione alternativa in caso di maltempo: per entrare però saranno necessari appunto mascherina ffp2, green pass e – vista la quantità limitata di posti – la prenotazione (il form per prenotarsi verrà reso disponibile su IVG nei prossimi giorni). Rimarrà comunque la possibilità di seguire il confronto in diretta su Facebook e sul nostro sito web.

La serata rappresenterà per i cairesi l’occasione di vedere davvero a confronto le persone che tenteranno di conquistare il loro voto. Un vero e proprio “faccia a faccia” con i tempi serrati che da anni contraddistinguono i dibattiti di IVG, ma anche con qualche novità. I dettagli verranno svelati nei prossimi giorni: per ora vi diciamo solo che rimarranno ovviamente le domande da parte della redazione, tra cui le ormai abituali “picconate” volte a mettere in difficoltà i candidati, ma non mancheranno neppure gli elementi inseriti da IVG nei dibattiti degli ultimi anni e non ancora presenti nella formula con cui si svolse quello del 2017. Mentre, rispetto al passato, aumenteranno sia l’interazione tra i candidati sia quella con i cittadini. Come, ve lo sveleremo più avanti.

L’obiettivo, ancor più che in passato, sarà “portare i candidati da voi”, metterli a vostra disposizione e permettervi di capire quale tra loro rispecchia maggiormente le vostre idee o le vostre aspirazioni per Cairo Montenotte. Appuntamento al 3 giugno, dunque, con una sfida che darà il via al “rush finale” dell’ultima settimana, quella decisiva.