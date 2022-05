“Cairo in Comune”, la squadra di Giorgia Ferrari si colora di rosa e di giovani

Cairo Montenotte. Una squadra con molte quote rosa, proprio come il candidato sindaco che ribadisce quanto sia difficile per le donne affermarsi, non solo in politica. Oggi, nella sala della Soms, Giorgia Ferrari ha presentato ufficialmente la sua lista, “Cairo in Comune”, sottolineando quanto sia un gruppo propositivo e non di contrasto.

“La nostra volontà è quella di mettere i cittadini e le associazioni al centro della vita cittadina – spiega la candidata sindaco – In un momento di crisi dei partiti è fondamentale ripartire da chi la comunità la vive appieno e si impegna ogni giorno per migliorarla”.

“Nove donne e sette uomini, con competenze diverse ma accomunati dalla volontà di mettere Cairo al primo posto: questa è il gruppo di persone che si sono dette pronte ad affrontare il viaggio com me. In caso di vittoria il primo Consiglio comunale dovrà essere ricco di proposte, di voci che arricchiscano la vita amministrativa e non solo di mani alzate”, ha proseguito Giorgia Ferrari, ribadendo che la stragrande maggioranza del suo gruppo è alla prima esperienza e, soprattutto, sono tutti svincolati dai partiti e da “padroni” politici.

Non sono mancati, durante la presentazione, i riferimenti alla lunga battaglia in difesa dell’ospedale che Giorgia Ferrari, dai banchi dell’opposizione, ha portato avanti in questi anni. “Salute, ambiente e lavoro saranno i nostri punti cardine, attorno ai quali svilupperemo idee e proposte per il bene di Cairo”, conclude la candidata sindaco.

I candidati nella lista “Cairo in Comune”

Con lei l’attuale consigliere comunale uscente Silvano Nervi, 65 anni, pensionato, Ramona Arnello, 49 anni, socio lavoratore Cooperativa, Rossella Bisazza, 36 anni, artista, Romina Bogliacino, 51 anni, insegnante, Michele Carlevarino, 50 anni, operaio, Gloria Caviglia, 59 anni, insegnante, Umberto Cremonini, 50 anni, Responsabile amministrativo, Nadia Ferraro, 51 anni, insegnante, Tiziano Ferraro, 44 anni, Responsabile ufficio acquisti, Luca Mastromei, 55 anni, impiegato, Andrea Nari, 25 anni, insegnante, Elisa Queirazza, 36 anni, educatrice, Loredana Scatena in Zei, 53 anni, infermiera, Teodor Stefa, 36 anni, ingegnere, Fosca Tesi, 57 anni, impiegata, Lisa Tortarolo detta Chebello, 22 anni, studentessa.