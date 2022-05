Cairo Montenotte. È stata una lunga attesa, più di 21 mesi dal giorno dell’incendio, ma finalmente Cairo può festeggiare: il via libera della Sovrintendenza è arrivato, i lavori alla chiesa di San Lorenzo possono partire.

A dare la lieta notizia è don Mirco Crivellari che soddisfatto scrive su Facebook: “Come annunciato dal suono delle campane, è arrivata l’autorizzazione”.

Una notizia che in realtà era nell’aria, venerdì 20 maggio infatti era fissata la scadenza dei 120 giorni, termine entro il quale la Sovrintendenza dei beni culturali doveva esprimersi per dare l’ok al progetto. E così è stato, anche grazie alla pressione dell’amministrazione comunale. “Siamo molto felici, è stato una questione non facile – commenta il sindaco Paolo Lambertini – Vista la delicatezza della struttura e il fatto che la chiesa è un bene storico e artistico, i tempi si sono dilatati, ma siamo soddisfatti che l’autorizzazione sia arrivata nei tempi previsti, noi abbiamo fatto il possibile chiamando ogni giorno la Sovrintendenza, non volevamo passare un altro inverno senza la chiesa. Ora si tratta solo di iniziare i lavori”.

Lavori che dovrebbero durare circa 4 mesi, come spiegato dall’architetto Giorgio Ferraro che si è occupato del progetto. “Nel pomeriggio mi incontrerò con don Mirco e l’ingegnere per analizzare i dati che ci sono stati forniti, dopodiché si procederà con la nomina dell’impresa che si occuperà dell’intervento e si potrà partire”.

La data non è ancora stata fissata, ma lo sarà a breve. Il cantiere, se non ci saranno intoppi, dovrebbe comunque terminare entro l’autunno.

guarda tutte le foto 31



Allarme incendio a Cairo Montenotte, a fuoco la chiesa di San Lorenzo

L’intervento interesserà il tetto che è stato distrutto dall’incendio del 14 agosto 2020 e prevede la sua ricostruzione seguendo le linee originali, con un alleggerimento della copertura come richiesto dalla Sovrintendenza. Il rogo, che era stato di natura dolosa (a causarlo un 44enne cairese, fermato dai carabinieri che si sono occupati delle indagini) infatti non aveva causato danni agli interni e alla volta della navata centrale, ma solo a quella lato monte e al tetto della sacrestia.

Una notizia che sarà accolta con grande entusiasmo dalla comunità cairese che in questi anni non ha potuto contare sulla chiesa di San Lorenzo: la messa domenicale veniva infatti celebrata a Palazzo di Città, mentre le altre funzione al Santuario Madonna delle Grazie.

L’appello per l’autorizzazione dei lavori alla struttura era arrivato proprio dai fedeli la scorsa Pasqua, quando era stato appeso sulla porta della parrocchia di San Lorenzo un cartello che recitava: “Che le preghiere di questa Santa Pasqua arrivino al cuore del sovrintendente affinché conceda presto l’inizio lavori per la nostra amata chiesa parrocchiale”. Un messaggio che è arrivato al destinatario e che è riuscito nel suo obiettivo.