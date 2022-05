Cairo 2022, Azione: “La città ha bisogno di cambiare, ma sarebbe stata meglio un’alternativa unica e compatta”

Cairo Montenotte. Progettualità e attenzione ai temi dell’industria, delle infrastrutture e della sanità. Secondo Azione Savona, sono questi gli aspetti che sono mancati negli ultimi cinque anni a Cairo Montenotte, “un comune di importanza fondamentale come polo industriale e occupazionale”.

L’auspicio del partito di Carlo Calenda è quindi quello di un cambio alla guida dell’amministrazione, anche se – dicono – “crediamo che una proposta unica, soprattutto se proveniente dalla stessa area, avrebbe sicuramente garantito una visione più organica e forte da contrapporre alla candidatura del sindaco uscente”.

E proprio per questo motivo, Azione ha deciso non solo di contrapporsi alla lista di Paolo Lambertini, ma anche di non sostenere direttamente nemmeno gli altri due candidati, ovvero Fulvio Briano e Giorgia Ferrari in occasione delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. “Questa decisione – spiegano -, avvenuta dopo i necessari confronti sulle linee programmatiche con i candidati sindaci Briano e Ferrari, è stata presa dal coordinamento provinciale del partito e in accordo con gli iscritti del territorio”.