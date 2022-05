Cairese: provino con il Napoli per il giovane fantasista Francesco Berretta

Grande soddisfazione per Francesco “Chicco” Berretta. Il fantasista della Cairese è stato, infatti, convocato dal Napoli presso il centro sportivo di Castel Volturno per svolgere alcune sedute di allenamento. Approdato ieri in Campania, rimarrà fino a domani. Il classe 2005 si sta allenando con la formazione under 17 degli azzurri.

Prodotto del settore giovanile, ha saputo mettersi in luce nel corso di quest’annata con la prima squadra gialloblù, grazie anche alla possibilità datagli da mister Diego Alessi, che lo ha subito visto come un elemento importante da poter inserire nella rosa, dandogli una fiducia che è stata pienamente ripagata.

Queste le parole del direttore sportivo Matteo Giribone: “La convocazione di Francesco è un grande motivo d’orgoglio, perché credo che sia uno dei primi ragazzi, se non il primo della provincia, o addirittura della regione, ad essere stato chiamato e a potersi allenare in una società importante come il Napoli.

“È stato seguito – prosegue – per tutto l’anno calcistico da molte società professionistiche e noi con il Napoli abbiamo un ottimo rapporto, dimostrato anche dal fatto che la formazione dei 2008 ha preso parte al nostro torneo internazionale dopo molti anni. Il loro responsabile del settore giovanile ha richiesto dei filmati che ritraessero le prestazioni di Berretta ed è stato deciso così di dargli questa opportunità. Dopo il passaggio di un altro leva 2005, Kosiqi, al Cagliari Calcio, abbiamo un’ulteriore conferma della bontà del lavoro che viene svolto nel nostro settore giovanile”.