Cairese, Diego Alessi: “Stagione ottima, peccato che ci sia mancato qualcosa sul più bello”

La Cairese ha tenuto palla per larghi tratti del primo tempo creando un buon numero di palle goal. La prima frazione di gioco, però, si è chiusa 0 a 0 e con l’espulsione del difensore gialloblù Boveri. Nella ripresa, gli ospiti hanno approfittato degli spazi concessi e hanno segnato due volte con De Martini. I valligiani hanno accorciato con Poggi ma le speranze di rimonta sono state spente dal tris di Zola.

“Abbiamo disputato un bel primo tempo – commenta mister Diego Alessi – però bisogna segnare. Non si può creare così tanto senza raccogliere. Non è possibile che un tempo dominato si concluda a rete inviolate e con un uomo in meno”.

La posizione di Babliuk dietro alle punte “alla Perrotta” ha creato parecchi grattacapi al Campomorone. “Abbiamo provato questa soluzione in corsa contro il Rapallo Rivarolese perché ha ottime caratteristiche per quanto riguarda gli inserimenti. Tornando alla gara, abbiamo sbagliato anche nella ripresa perché i primi due goal sono stati dei regali. Con più attenzione si sarebbe potuto fare risultato anche con l’uomo in meno”.

Infine, un commento sulla stagione della Cairese, che si concluderà domenica prossima contro il Taggia. “La stagione – conclude l’allenatore – è stata positiva sia per il gioco espresso sia per i risultati ottenuti. Il rammarico è uno: questa squadra ha peccato ogni volta che si è avvicinata all’obiettivo. Ci è mancato qualcosa su cui bisognerà lavorare”.