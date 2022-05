La Cairese perde contro il Campomorone e dice addio al sogno Serie D

CAIRESE 1 (81′ Poggi) – CAMPOMORONE 3 (45′ + 3, 58′ De Martini, 90′ Zola)

96′ Triplice fischio. La vittoria del Taggia contro il Canaletto estromette i sogni play off della Cairese. Campomorone ancora in corsa.

94′ Se ne sono andati i primi quattro minuti di recupero.

91′ C’è ancora spazio per un colpo di testa di Briano. Alto sulla traversa.

90′ Finiscono qui le speranze di rimonta di una Cairese comunque caparbia. Ripartenza a campo aperto orchestrata da Provenzano. Cambio di campo per Zola che da due passi e senza marcatore porta a tre le reti del Campomorone. Maggi sostituisce De Martini.

89′ Azione personale palla al piede di Bottino. A tu per tu con Calizzano, spara addosso al portiere.

85′ Saviozzi va giù in area nel tentativo di fare suo un pallone alto. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Poco dopo, Saviozzi prova una gran conclusione al volo da posizione defilata. Fuori di poco.

81′ La Cairese è viva! Cross di Pastorino della destra. Poggi sul secondo palo è freddo e supera il portiere di testa.

80′ Righetti spinge Piana a palla distante. Ammonito.

La vittoria del Taggia in questo momento estrometterebbe la Cairese dalla corsa secondo posto se non cambiasse il parziale qui al Corrent.

75′ Partita senza particolari emozioni in questo frangente. Nella Cairese, Briano prende il posto di Campelli.

68′ Agostini colpisce l’incrocio dei pali dalla distanza. La Cairese protesta perché reclamava un fallo su Pastorino a inizio azione. Pirovano inserisce Righetti per Traverso.

66′ Coppola placca al limite Poggi. Ammonito.

61′ Punizione di Saviozzi dal limite dell’area. Palla di poco alta. Ferrari comunque in controllo.

59′ Con un uomo in meno, la Cairese fa fatica a tener palla e a creare problemi alla retroguardia genovese. Intanto, Saviozzi dentro al posto di Moretti.

58′ Raddoppio del Campomorone! Azione fotocopia della prima rete. E come in occasione del primo goal, il tap in vincente a seguito di un cross basso dalla destra viene firmato da De Martini.

56′ Uscita fuori dall’area di Calizzano. De Martini a caccia del pallone va a terra. Il Campomorone reclama il fallo. L’arbitro fischia simulazione.

51′ Cambio tra i locali: Pastorino prende il posto di Berretta.

48′ Campomorone avanti! Azione che si sviluppa sulla destra. Cross basso che finisce tra i piedi di De Martini che, da due passi, mette alle spalle di Calizzano.

46′ Si riparte. Nonostante l’uomo in meno, la Cairese va subito in avanti. Cross dal fondo di Piana. Ferrari in presa alta la fa sua.

Secondo tempo

45′ + 4 Finisce il primo tempo. Un’ottima Cairese

45′ + 1 Fallo di Boveri su Provenzano sulla fascia destra. Secondo giallo ed espulsione. Cairese in dieci! Fallo da ultimo uomo, Provenzano si sarebbe involtato verso Calizzano. I gialloblù protestano perché avvenuto distante dalla porta, in pratica sulla linea laterale all’altezza della trequarti, e per via del metro “british” usato nell’arco della gara.

44′ Azione ariosa della Cairese. Lancio sulla fascia di Moretti per Campelli. Stop e cross nell’area piccola. Ferrari in uscita anticipa di poco Poggi.

41′ Tiro insidioso di De Martini. Calizzano è bravo a bloccare in due tempi la conclusione passata tra le gambe di un difensore.

39′ Contropiede fulmineo del Campomorone. Bottino apre per Agostini. L’attaccante punta l’area sul fianco sguarnito della Cairese. Boveri lo stende al limite dell’area e viene ammonito.

34′ Punizione da posizione centrale di Provenzano. Conclusione forte ma abbondantemente a lato.

32′ Gioco fermo. Uno dei due assistenti si ferma per un dolore probabilmente alla gamba.

31′ Il Campomorone gioca arroccato nella propria metà campo. Anche per questo fa fatica a ripartire quando riconquista la palla perché sono pochi gli uomini da innescare davanti.

28′ Ancora la Cairese pericolosa. Campelli batte l’angolo sul primo palo. La prende Boveri di testa. Fuori di poco. Gialloblù ripetutamente vicini al vantaggio.

27′ Moretti prende la mira e calcia dalla distanza. Ferrari si distende e respinge. Grande prova della Cairese fino a questo momento.

25′ Grande azione della Cairese. Durante crossa dalla fascia sinistra. Poggi si avventa sulla sfera e colpisce forte di testa. Solo brividi per il Campomorone però perché la palla finisce di poco alta sulla traversa.

22′ Moraglio è costretto a lasciare il campo dopo lo scontro. Al suo posto, il numero 12 Calizzano.

19′ Prosegue il possesso palla della Cairese che però rischia in questo momento. Boveri è impreciso nel retropassaggio per Moraglio. Il portiere è costretto a uscire in scivolata fuori dall’area per rinviare. Rimane a terra dolorante dopo lo scontro con un attaccante.

14′ Moretti calcia da distante. Parata comoda di Ferrari.

11′ Interessante la posizione di Babliuk. Il centrocampista gioca insieme a Berretta a sostengo di Poggi. Già un paio gli inserimenti “alla Perrotta” potenzialmente pericolosi ma resi vani dalla posizione di fuorigioco.

10′ Ritmi serrati. Ancora un grande inserimento di Babliuk, che viene pescato solo davanti al portiere. Anche in questo caso si alza la bandierina del fuorigioco.

9′ Si fa vedere il Campomorone. Il cross teso di Agostini coglie impreparata la difesa della Cairese che, alla fine, riesce a metterci una pezza.

8′ Poggi apre bene per Campelli. L’ex Albenga prova il cross. La difesa ospite devia in angolo.

5′ Cairese padrona del gioco. Il Campomorone prova a ripartire. Babliuk entra in area ma viene fermato da un difensore. Poco dopo, lo stesso centrocampista riceve a pochi passi dal dischetto. Tutto fermo però per fuorigioco.

1′ Si parte. Cairese in completo giallo con calzoncini blu. Divisa con due bande verticali bianche e blu per il Campomorone. Subito Cairese in avanti. Imbucata centrale per Berretta che, da posizione defilata, calcia rasoterra incrociando. La palla esce fuori di poco.

Primo tempo

Campomorone: 1 Ferrari, 2 Galluccio, 3 Lamonica, 4 Bottino, 5 Damonte, 6 Coppola, 7 Provenzano, 8 Zola, 9 Traverso, 10 De Martini, 11 Agostini. A disposizione: 12 Fasone, 13 Konate, 14, Mazzolini, 15 Lo Iacono, 16 Righetti, 17 Maggi. Allenatore: Pirovano (De Lucia squalificato).

Cairese: 1 Moraglio, 2 Prato, 3 Moretti, 4 Boveri; 5 Babliuk, 6 Tissone, 7 Durante, 8 Piana, 9 Poggi, 10 Berretta, 11 Campelli. A disposizione: 12 Calizzano, 13 Moretti L, 14 Brignone, 15 Colombo,16 Turco, 17 Briano, 18 Pastorino, 19 Battistel, 20 Saviozzi. Allenatore: Alessi.

Gli incroci odierni: Cairese vs Campomorone; Albenga vs Baiardo; Canaletto vs Taggia; Fezzanese vs Rapallo; Genova Calcio vs Finale.

La classifica: Fezzanese 17; Rapallo Rivarolese, Taggia, Angelo Baiardo 12; Cairese e Campomorone 11; Albenga 10; Canaletto e Genova Calcio 5; Finale 3.

Carcare. La Cairese trasloca al “Corrent” per via dei tornei in corso di svolgimento sul campo di casa. Dopo il roboante 3 a 0 contro il Rapallo Rivarolese la squadra di Diego Alessi ha nel mirino il secondo posto, che vale gli spareggi per la Serie D. Servono sei punti nelle ultime due giornate con ogni probabilità: oggi contro il Campomorone e domenica prossima contro il Taggia.