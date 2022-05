Cade in una scuderia e si procura un trauma cranico: un 51enne portato in volo al Santa Corona

Roccavignale. Si è procurato un trauma cranico un 51enne che questa mattina si trovava all’interno di una scuderia di Roccavignale. L’uomo, per ragioni ancora da chiarire, è caduto a terra battendo la testa.

Partita la chiamata al 112, è stato subito richiesto l’intervento del personale sanitario e medico che ha raggiunto il luogo interessato con l’automedica del 118 e l’elisoccorso Grifo.

Il ferito, dopo le prime cure prestate sul posto, è stato trasportato in volo al pronto soccorso del Santa Corona di Pietra Ligure. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi come ipotizzato in un primo momento: subito si è pensato a una brutta caduta da cavallo, ma così non è stato. Secondo il personale medico l’uomo potrebbe essere caduto per ragioni mediche. Per lui comunque è stato disposto un codice giallo per gli accertamenti del caso.