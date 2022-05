Cade dalla moto a Sassello: ragazzo trasportato d’urgenza all’ospedale con l’elisoccorso

Sassello. E’ stato portato d’urgenza all’ospedale San Paolo di Savona un ragazzo che, mentre era in sella alla sua moto a Sassello, ha subito un grave incidente. Per cause ancora da accertare il 22enne è caduto rovinosamente a terra rimanendo ferito.

L’incidente è avvenuto in una pista da motocross in località Giardinetti. Immediato l’intervento del personale medico e sanitario che, dopo la chiamata al 112, ha raggiunto il posto con l’automedica del 118 e un’ambulanza.

Per le diverse ferite riportate sul corpo, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo che si è occupato, con a bordo il suo personale specializzato, di accompagnare il ferito al pronto soccorso di Savona. Al giovane è stato dato il massimo grado di gravità: il codice rosso.