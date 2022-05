Cade da oltre 20 metri di altezza, poi la corsa in ospedale: biker muore al PS del Santa Corona

Pietra Ligure. E’ morto pochi minuti dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il ciclista di 46 anni rimasto ferito a seguito di una caduta durante un’escursione in mountain bike nell’imperiese.

A riportare la notizia è Riviera24.it. L’uomo, turista proveniente dalla Gran Bretagna, era insieme ad alcuni amici quando, sul sentiero sterrato da Corte a Molini, in discesa, è uscito di strada, cadendo per oltre 20 metri in località Lago delle Noci. Immediatamente gli amici hanno allertato i soccorsi.

A complicare i soccorsi, compiuti dal Socalp insieme al personale dell’elisoccorso Grifo, un arresto cardiaco che ha colpito il 46enne, che già versava in condizioni critiche per il politrauma riportato. I soccorritori hanno effettuato, per oltre un quarto d’ora, le manovre di massaggio cardiaco prima di riuscire a rianimare il turista.

A quel punto è stato trasferito, con tutte le attenzioni del caso, in un luogo idoneo dove potesse essere verricellato a bordo dell’elisoccorso Grifo, che lo ha trasferito all’ospedale savonese. Ma una volta giunto al Santa Corona, purtroppo il 46enne è deceduto.