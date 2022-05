Boissano. Grande spavento questo mattina, intorno alle 10:30, a Boissano: un ragazzo, mentre era a cavallo, per cause da accertare, è caduto al suolo sbattendo la testa.

E’ subito partita la chiamata al 112 e il personale medico, considerando la dinamica della caduta, ha deciso di richiedere l’intervento dell’elisoccorso Grifo.

Per fortuna le condizioni del ragazzo non sembrano gravi: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.