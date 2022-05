“Buongiorno Ceramica!” nei musei della Baia: un weekend di concerti ed esposizioni d’arte

Savona. Comuni di Savona, Celle Ligure e delle due Albisole uniti per presentare “Buongiorno Ceramica!”, l’appuntamento culturale e musicale che nel weekend del 21 e 22 maggio farà fiorire nelle 45 Città della Ceramica d’Italia iniziative, performance, laboratori, mostre e tanto altro.

La proposta del nostro territorio si intitola “L’Arte dei Suoni e della Ceramica attraverso l’Italia”, un giro d’Italia dell’arte e della musica grazie a un ciclo di 4 concerti a ingresso libero nei musei delle città della Baia della Ceramica introdotti e contestualizzati dal professor Ferdinando Molteni.

Ogni esposizione con concerto (gratuito) costituirà un omaggio a una diversa regione d’Italia e alla sua tradizione artistica, compresi i musicisti che arrivano dalla regione dedicata: l’Abruzzo sarà protagonista a Savona venerdì 20 maggio; l’Emilia-Romagna ad Albisola Superiore (21 maggio); la Campania a Celle Ligure (il 21) e la Liguria ad Albissola Marina (il 21).

“Sarà una festa della ceramica, della musica e della storia” affermano i rappresentanti dei 4 Comuni che portano l’eccellenza ceramica del territorio savonese a livello nazionale.

“Ieri abbiamo partecipato all’assemblea realizzata a Faenza che unisce tutte le città italiane coinvolte nell’iniziativa di Buongiorno Ceramica e oggi pomeriggio seguirà un collegamento con la Camera dei Deputati” afferma orgogliosa Nicoletta Negro, assessore alla cultura per il Comune di Savona e rappresentante del nord ovest (Liguria e Piemonte) nel progetto.

“Albisola Superiore è una delle prime città a essere firmatarie di Aicc, associazione che unisce i territori a vocazione ceramica – affermano gli assessori di cultura e turismo Simona Poggi e Luca Ottonello -. Partecipiamo con grande entusiasmo a questa iniziativa non solo importante per la cultura ma anche per il turismo del nostro territorio. La Baia della Ceramica – così è stata denominata la fusione delle città savonesi che si contraddistinguono per avere una storia ceramica importante alle spalle – è un orgoglio per tutta la Liguria a livello nazionale. La nostra infatti è una delle regioni con più città ceramiche. Il nostro percorso è iniziato da lontano e ora prosegue spedito. Siamo molto felici di questo”.

“La città di Celle Ligure partecipa dal 2020 a Buongiorno Ceramica ma questo è il nostro primo anno – afferma Giorgio Siri del Comune cellese -. Gli scorsi anni infatti era presente il Covid e non ci ha permesso di partecipare pienamente. Nella nostra città abbiamo un grande ceramista, Marcello Mannuzza, sarà lui uno degli artisti che porterà la ceramica cellese per l’Italia”.

Il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti conclude dicendo: “Saranno tante le occasioni lungo questo weekend per valorizzare il nostro territorio attraverso la ceramica e la commissione di arti. Sono infatti organizzati 4 concerti nei nostri museo, uno si terrà domenica al Muda di Albissola che permetterà di ascoltare buona musica e di poter visitare il nostro museo ricco di opere”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 maggio ore 17, Savona (Sala conferenze della Pinacoteca) – Omaggio all’Abruzzo con la ceramica di Castelli tra tradizione, Aligi Sassu e Franco Summa. Musica di Maurizio Di Fulvio (chitarra) e Alessia Martegiani (voce). A seguire ingresso gratuito al Museo della Ceramica.

Sabato 21 maggio ore 17.30, Albisola Superiore (Giardino del Museo della Ceramica M. Trucco) – Omaggio all’Emilia Romagna con la ceramica di Faenza e il Museo Zauli. Musica di Vanni Montanari (flauto), Donato D’Antonio (chitarra). A seguire ingresso gratuito al Museo.

Sabato 21 maggio ore 21, Celle Ligure (spazi espositivi della Biblioteca Costa) – Omaggio alla Campania, la ceramica in terra Salernitana. Musica di Raffaele Bertolini (clarinetto), Giuseppe Lo Preliato (oboe) e Fausto Polloni fagotto). Esposizione di opere in ceramica.

Domenica 22 maggio ore 21, Albissola Marina (MuDa Museo Diffuso) – Omaggio alla Liguria, la ceramica futurista ad Albissola. La musica futurista con Elena Buttiero e Anita Frumento (pianoforte a quattro mani).