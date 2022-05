Bruno Zupo, Una Vita per Finale – 2022

Giovedì 12 maggio 2022, alle ore 11.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Finale Ligure si è svolta la cerimonia di consegna del premio “Una Vita per Finale”.

Il riconoscimento, che dal 2005 viene assegnato al cittadino che dedica tempo, impegno e passione alla vita sociale della città, per l’anno 2022 è stato assegnato a Bruno Zupo, Presidente Onorario della Polisportiva del Finale con le seguenti motivazioni:

“per l’amore e la dedizione con i quali ha partecipato e partecipa attivamente

alla vita sportiva, sociale, politica e civile della Città,

punto di riferimento per generazioni di sportivi,

sempre a disposizione della Comunità Finalese con impegno, onestà e passione”

Bruno Zupo ha rivestito molte cariche nel mondo dello sport finalese, è stato tra i promotori della nascita delle Consulte all’interno del Comune di Finale e nei periodi 2002-2004 e 2014-2017 ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale, di Presidente del Consiglio Comunale e di Assessore alle Attività Produttive e allo Sport.

Per molti anni è stato Presidente della Lega Navale e della nostra Polisportiva del Finale A.S.D., per la quale dal 2017 ricopre la carica di Presidente Onorario.

Per quasi 60 anni la storia del mondo sportivo finalese, inizialmente attraverso la disciplina della pallavolo, con la Virtus Finale prima, con la Finalborghese Volley ed il Volley Team Finale poi, è stato legato al nome di Bruno Zupo. E tutto questo fino alla fondazione della Polisportiva del Finale avvenuta il 10 gennaio 1996: un progetto voluto per creare uno spazio in grado di contenere inizialmente pallavolo, basket e la scuola.

Ha fatto poi in modo che la Polisportiva del Finale accogliesse al proprio interno un numero sempre maggiore di attività con l’obiettivo di sviluppare, soprattutto nell’interesse di bambini e ragazzi, anche realtà sportive più piccole che altrimenti avrebbero corso il rischio di rimanere bloccate per ragioni economiche e/o organizzative, in quanto il mondo dello sport è costituito soprattutto da gruppi di volontari.

È riuscito a far emergere nuove attività, a far crescere quelle consolidate, aggiungendo qualità all’offerta sportiva del territorio finalese, valorizzando gli ambienti sportivi come luogo di crescita personale dove far socializzare i ragazzi, in modo sano (tra queste Volley, Basket, Aikido, Kung Fu, Scherma, Kettlebell, Ginnastica Dolce, Atletica, Baseball, Ginnastica Ritmica, Tiro con l’Arco, Pesca Sportiva e altre). A tutto ciò si aggiunge la grande attenzione al sociale ed alla terza età perché al nostro interno lo Sport deve essere veramente per TUTTI.

La premiazione è avvenuta alla presenza delle autorità comunali, della famiglia, degli amici, delle persone che hanno collaborato con lui in tanti anni nel mondo dello Sport, del Volontariato e del Sociale.

Tra le autorità presenti citiamo, oltre al Sindaco Ugo Frascherelli, il Vice Sindaco Andrea Guzzi, gli Assessori Clara Bricchetto, Claudio Casanova e Marilena Rosa, il Consigliere ed ex Sindaco Pier Paolo Cervone, l’ex Sindaco Flaminio Richeri, il Fiduciario CONI del Comune di Finale Ligure Prof. Salvatore Finocchiaro.

Erano inoltre presenti diversi rappresentanti delle istituzioni finalesi: il Presidente della Consulta del Volontariato Emanuele Gerardi, il Presidente della Lega Navale Giovanni Baldi, il Vice Presidente della Polisportiva del Finale Bruno Trotta, alcuni collaboratori della Polisportiva del Finale, Silvia Puppo e Mauro Furingo, l’ex consigliere della Polisportiva del Finale Giorgio Paroli e Lorena Calliari, per anni preziosa collaboratrice di Bruno durante i suoi mandati.

Un messaggio di congratulazioni e di saluto è arrivato direttamente a Bruno anche dall’attuale Presidente della Polisportiva del Finale Stefano Schiappapietra, purtroppo oggi assente: “Bruno è colui che più di tutti ha rappresentato con esempio, passione, generosità e competenza la storia dello Sport a Finale”, continua poi Stefano: “Bruno ha accompagnato decine di giovani ragazzi e ragazze formando atleti, tecnici e dirigenti con una grande attenzione alle famiglie ed al sociale”.

Bruno, nel suo discorso di ringraziamento ha voluto quindi condividere il prezioso riconoscimento con tutti coloro che lo hanno supportato in tutti questi anni, ricordando in particolare, due tra le persone che più mancano al mondo sportivo finalese: Raffaella Zat e Pietro Fiaschi. A loro negli scorsi anni sono state intitolate due delle storiche palestre scolastiche: la palestra delle Scuole Medie Aycardi, oggi palestra Raffaella Zat e quella dell’Istituto Alberghiero, oggi palestra Pietro Fiaschi.

La nostra Polisportiva del Finale si unisce al completo nel congratularsi con il proprio Presidente Onorario e coglie l’occasione per ringraziarlo pubblicamente per tutto quello che ha fatto e ancora fa, per la sua città e i suoi concittadini. Grazie Bruno!!!!