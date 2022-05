Bottigliette di gel disinfettante lanciate dalla finestra della scuola, colpito un gatto: “Episodi di violenza in aumento”

Savona. Bottigliette piene di gel disinfettante lanciate dalla finestra da alcuni studenti. E’ successo questa mattina all’istituto Itis Ferraris di Savona, a essere colpito un gatto. Questo episodio accende i riflettori sulle manifestazioni di disagio messe in atto dai giovanissimi a Savona.

“La situazione è stata illustrata alla presidenza dell’istituto – afferma un residente della città -. Le bottiglie da 400 ml sono state lanciate dalle finestre delle aule da un’altezza di 30 metri sulle abitazioni private circostanti con il rischio che potessero colpire qualcuno di passaggio”. Dall’istituto confermano l’accaduto dicendo: “Siamo consci del grave gesto compiuto dai ragazzi e di questo dovranno risponderne. Come insegnanti siamo pronti a far pagare i responsabili”.

“Fortunatamente episodi come questi non ne sono successi prima anche perchè le misure che mettiamo in campo subito in questo istituto scolastico prevengono gesti più aggressivi; ma quella che si è presentata oggi è una situazione che conferma quanto siano in aumento i casi di violenza tra i ragazzi, anche a Savona. Basta seguire la cronaca: sono tante le risse in città che vengono compiute, e i responsabili sono sempre più giovani, ragazzi tra i 13 e i 14 anni”. La motivazione? “Non sappiamo – cerca di rispondere Greta Marchisello, insegnante del Pancaldo Ferraris -, ma sicuramente la pandemia ha influito molto su questa forma di disagio che stanno vivendo i giovani e che li conduce a compiere gesti di violenza gratuita per futili motivi”.

“Le restrizioni causate da due anni di pandemia ha notevolmente accentuato la problematica connessa al disagio giovanile – aveva espresso l’attuale questore di Savona Alessandra Simone durante la festa della Polizia che si è tenuta lo scorso aprile -. Anche in questa provincia si è registrata una sempre maggiore diffusione di svariate forme di condotte antisociali, penalmente rilevanti, poste in essere da minori, spesso anche in forma aggregata. Prendendo in considerazione una fascia di età compresa tra i 14 e i 25 anni l’analisi statistica dei dati a livello provinciale restituisce, nel complesso, una flessione della delittuosità giovanile, ma se vengono analizzati i tipici reati spia del disagio giovanile quali la rissa, le lesioni, furti e rapine vi è un seppur minimo incremento”.