Borghetto, lutto per la scomparsa di Enza Viola

Borghetto Santo Spirito. La comunità di Borghetto Santo Spirito è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Enza Viola, per anni “bidella” delle scuole elementari di via Trilussa.

Il sindaco Giancarlo Canepa la ricorda: “Punto di riferimento di intere generazioni di alunni borghettini che quotidianamente la incontravano a scuola, era persona benvoluta e apprezzata da tutti. Una perdita dolorosa per tutta la nostra comunità”.

Enza Viola lascia il marito Giovanni Lo Cascio e i due figli.