Borghetto 2022, la Lega: “Il nostro appoggio a Canepa, Giraldi fa dichiarazioni fuori luogo solo per creare confusione”

Borghetto Santo Spirito. Ha scatenato l’immediata risposta della sezione di Borghetto e della Val Varatella l’affermazione del candidato sindaco borghettino, Pier Giorgio Giraldi, secondo cui una parte della Lega appoggerebbe la sua lista “Borghetto Domani” anziché il primo cittadino uscente Giancarlo Canepa, che pure nel Carroccio ha il suo partito di riferimento.

“La Lega-Salvini Premier ha una ed una sola sezione comprensoriale, di cui sono referente – spiega il responsabile Paolo Erre – La sezione di Borghetto appoggia convintamente l’amministrazione uscente nella figura del candidato sindaco Giancarlo Canepa. E non ci sono ‘due Leghe’ come a qualcuno farebbe piacere, ma una sola. E la linea è già tracciata”.

Secondo Erre, Giraldi avrebbe usato il nome del partito di Salvini in modo “improprio, come va di moda. Mi auguro che il modo di Giraldi di intendere l’amministrazione non sia quello di rilasciare dichiarazioni fuori luogo per creare confusione, ma abbia anche contenuti, idee e proposte”.