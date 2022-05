Borghetto 2022, il 30 maggio al Salone delle Feste il confronto di IVG tra i candidati sindaco

Savona. Si terrà lunedì 30 maggio alle 21 nel Salone delle Feste il dibattito tra i candidati sindaco di Borghetto Santo Spirito organizzato da IVG.it in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno.

Insieme a Cairo Montenotte, dunque, sarà la località rivierasca il “teatro” dell’altra serata che vedrà gli aspiranti primi cittadini mettersi alla prova in un confronto serrato basato sui loro programmi elettorali, ma anche su competenze, idee, carisma, capacità di resistere alla pressione e (perché no) anche all’emozione di trovarsi davanti ad un folto pubblico.

I protagonisti saranno Giancarlo Canepa (Borghetto C’è) e Pier Giorgio Giraldi (Borghetto Domani).

L’appuntamento, come detto, è per lunedì 30 maggio alle 21 nel Salone delle Feste di via Viglieri, che già cinque anni fa aveva ospitato l’altro dibattito tra i tre candidati sindaci del 2017 (qui il racconto della serata). Per partecipare sarà necessario effettuare la prenotazione: il form verrà reso disponibile su IVG nei prossimi giorni.

La serata rappresenterà per i borghettini l’occasione di vedere davvero a confronto le persone che tenteranno di conquistare il loro voto. Un vero e proprio “faccia a faccia” con i tempi serrati che da anni contraddistinguono i dibattiti di IVG, ma anche con qualche novità. I dettagli verranno svelati nei prossimi giorni: per ora vi diciamo solo che rimarranno ovviamente le domande da parte della redazione, tra cui le ormai abituali “picconate” volte a mettere in difficoltà i candidati, ma non mancheranno neppure gli elementi inseriti da IVG nei dibattiti degli ultimi anni e non ancora presenti nella formula con cui si svolse quello del 2017. Mentre, rispetto al passato, aumenteranno sia l’interazione tra i candidati sia quella con i cittadini. Come, ve lo sveleremo più avanti.

L’obiettivo, ancor più che in passato, sarà “portare i candidati da voi”, metterli a vostra disposizione e permettervi di capire quale tra loro rispecchia maggiormente le vostre idee o le vostre aspirazioni per Borghetto Santo Spirito.

Appuntamento al 30 maggio, dunque, con una sfida che darà il via al “rush finale” dell’ultima settimana, quella decisiva.