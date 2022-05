Borghetto 2022, ecco la lista di Giraldi: sono Daniela Guzzardi e Jennifer De Zanet gli ultimi due candidati

Borghetto Santo Spirito. Daniela Guzzardi, consigliere uscente, e Jennifer De Zanet, architetto. Sono loro le ultime due candidate della lista “Borghetto Domani” che sostiene la candidatura di Pier Giorgio Giraldi alla carica di sindaco di Borghetto Santo Spirito.

Mancavano solo due nomi infatti all’appello, dopo che alcuni giorni fa erano stati annunciati gli altri candidati: Maria Grazia Oliva, ex sindaco ed attuale consigliere di minoranza; Alessio Reale, laureando in giurisprudenza e consigliere del Borghetto Calcio; Anna Ferrante, ex presidente di proloco; Pietro Sorrentino, gestore del Bar Atlantic; Cinzia Bertorello, parrucchiera; Antonio Basso, medico di famiglia; Giorgia Rocco, vice comandante della polizia locale di Pietra Ligure; Gianfranco Sarpero, ex responsabile della protezione civile cittadina; Santino Arena, commerciante di antiquariato; Davide Andreis, gestore di distributore di benzina.

Giraldi, titolare di una parafarmacia in corso Europa a Borghetto, è già stato sindaco di Arnasco per due mandati, dal 1999 al 2009. Ora ha deciso di riprovarci e di chiedere la fiducia degli elettori borghettini: “Ad Arnasco ho vissuto anni bellissimi – spiega a IVG.it – Certo, sono passati ormai dodici anni dalla mia ultima esperienza e infatti inizialmente non volevo ‘tornare in pista’. Ma a Borghetto sono molto legato: lavoro qui ormai da dieci anni (tre come dipendente della farmacia comunale e altri sette come titolare della mia parafarmacia) e mi spiace molto vederlo cadere sempre più in basso. Questa non è solo una valutazione personale, ma è il sentimento delle persone comuni. Quando varcano la soglia della parafarmacia si sentono come ‘dal prete’ e quindi mi raccontano anche i loro malesseri di cittadini. C’è stanchezza, c’è sfiducia. Ovviamente i due anni di pandemia hanno avuto il loro peso, ma da tempo la frase che sento più spesso è: ‘Come è caduta in basso Borghetto’. Quindi ho deciso di riprovarci e di candidarmi”.