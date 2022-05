Borghetto 2022, Canepa presenta la sua lista: “Senza amore per il paese non si va da nessuna parte”

Borghetto Santo Spirito. “Il fil-rouge che lega tra loro i nostri candidati è l’amore per il paese. Senza amore per il paese non si va da nessuna parte. E’ la prima caratteristica che deve avere chiunque decida di mettersi a disposizione della comunità come amministratore pubblico”. E’ questa, secondo Giancarlo Canepa, primo cittadino uscente e candidato sindaco di Borghetto Santo Spirito, la caratteristica principale che accomuna le dodici persone che compongono la lista “Borghetto C’è”, che lo sosterrà nella corsa al secondo mandato amministrativo.

La lista è stata presentata ieri sera, nella sala convegni di Palazzo Pietracaprina, alla presenza (tra gli altri) del capogruppo regionale della Lega Stefano Mai, del consigliere provinciale Alessandro Navone, dei sindaci di Loano e Balestrino Luca Lettieri e Stefano Saturno e di decine di cittadini.

La lista, come annunciato giorni fa, è composta dagli assessori uscenti Luca Angelucci, Mariacarla Calcaterra, Alessio D’Ascenzo, Celeste Lo Presti, dai consiglieri Massimo Allegri, Carolina Bongiorni, Paolo Erre e dalle “new entries” Maicol Campisi, Andrea Francielli, Giovanni Matti Altadonna, Bruna Mastrasso e Veronica Ragazzo.

Simbolo e lista, dunque, sono stati “aggiornati rispetto a cinque anni fa – ha detto in apertura Canepa – Il nostro gruppo è composto da una grossa parte di amministratori uscenti, meno due che hanno deciso di non ricandidarsi per mancanza di tempo: a loro vanno i miei ringraziamenti per questa dimostrazione di responsabilità. I nuovi ingressi sapranno portare entusiasmo e freschezza e nuovi stimoli ai ‘veterani’. Questi rinforzi ci permetteranno di fare un ulteriore passo avanti nel nostro progetto per il paese. Ritengo che per amministrare un comune servano competenze, passione, dedizione e amore per il paese. E soprattutto conoscenza del territorio: nella nostra lista, quindi, ci sono persone che lavorano o vivono qui da sempre. Io personalmente conosco ogni centimetro del centro storico, dove giocavo quando ero piccolo”.

Prendendo in esame l’attuale situazione amministrativa, Canepa ha sottolineato che “l’attuale punto di partenza è ben diverso rispetto a quello che abbiamo trovato cinque anni fa. I conti sono stati risanati, entro breve andremo a chiudere definitivamente il disavanzo di bilancio, e presto arriveranno i fondi del Pnrr. Ci sono tutte le condizioni per fare bene”.

Poi uno spunto polemico, rivolto evidentemente all’avversario Pier Giorgio Giraldi: “Qualcuno ha affermato che al nostro insediamento volutamente abbiamo dichiarato il pre-dissesto perché volevamo mascherare il nostro scarso operato. Mi chiedo come si possa arrivare a pensare una cosa del genere: il pre-dissesto ci ha costretti ad operare con poche risorse e mani e piedi legati, a dare conto di ogni scelta Corte dei Conti e, cosa più grave, a imporre lacrime e sangue ai cittadini. Ma nonostante tutto siano barcamenati. Siamo usciti dalla palude e andiamo a completare il progetto iniziato cinque anni fa, che ci ha consentito di rendere il paese di nuovo credibile. Ora si tratta di fare lo step successivo e dare il via a nuove opere”.

Canepa ha ceduto poi la parola ai suoi candidati, a cominciare dal vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Luca Angelucci, secondo cui “il fatto di aver incontrato queste difficoltà, nel nostro primo mandato, ci ha cementato come gruppo e ci ha permesso di comprendere più velocemente il funzionamento della macchina amministrativa. Abbiamo fatto fronte a tantissimi problemi di messa in sicurezza degli edifici comunali quindi il numero di opere pubbliche a cui abbiamo dato corso è stato piuttosto limitato. Ma nei prossimi cinque anni saremo in grado portare avanti altri progetti più ‘visibili’. Ad esempio, potremo procedere alla messa in sicurezza del territorio intercettando i finanziamenti necessari al completamento dell’argine del Varatella, potremo realizzare nuove infrastrutture pedonali come asfalti e marciapiedi, potremo migliorare alcuni dei nostri punti di forza come la passeggiata a mare e gli edifici del centro storico. Poi punteremo forte sull’outdoor con la creazione del parco fluviale del Varatella, che ci consentirà dare una tripla valenza turistica al paese, che sarà così fruibile a mare con il turismo balneare, nell’entroterra grazie al trekking e, in ultimo, nel lungofiume. Questo sarà un importantissimo biglietto da visita dell’intero territorio. Insomma, da parte nostra, da parte mia l’impegno continuerà sempre con lo stesso entusiasmo”.

Massimo Allegri ha definito l’amministrazione uscente e la nuova lista “un ottimo gruppo. Ci siamo dati da fare ed i risultati sono arrivati. Personalmente, ho deciso di ricandidarmi perché non voglio deludere chi mi ha votato cinque anni fa e desidero continuare ad aiutare questo gruppo fantastico”.

Veronica Ragazzo, titolare di un’impresa di pulizia, è una dei volti nuovi: “Quest’anno festeggio i miei primi dieci anni di attività, che sono stati anche dieci anni di sforzi. Ora ho deciso di iniziare questa esperienza nuova a servizio del mio paese, il paese che prima mi ha visto bambina e adolescente e oggi mamma e lavoratrice autonoma. Ai giovani dico: credete nei vostri progetti, i frutti più belli arriveranno più avanti”.

Altro nuovo ingresso del gruppo è il ristoratore Maicol Campisi: “Sono molto contento di iniziare questa avventura – ha spiegato – Spero di poter aiutare i ragazzi a mettersi in gioco nel mondo del lavoro importante e contribuire a fare crescere il turismo. Ho deciso di iniziare questo percorso perché ho visto il bel lavoro dell’amministrazione in questi cinque anni e ne sono rimasto affascinato”.

Giovanni Matti Altadonna è arrivato a Borghetto dalla Calabria 50 anni fa, a soli 18 anni: “Borghetto è da allora il mio paese. Ora voglio dare una mano per migliorarlo”. Bruna Mastrasso

Bruna Mastrasso, amministratore di condominio, non vive a Borghetto da alcuni anni “ma sono cresciuta qui. Credo in questa città e mi piace come sta diventando. Sono molto contenta ed orgogliosa di essere stata chiamata a contribuire al progetto della lista Canepa”.

L’assessore Alessio D’Ascenzo ribadisce di aver creduto nel gruppo Canepa fin dall’inizio: “Giancarlo Canepa è un sindaco che apprezzo – ha spiegato – Lavorare in questo gruppo è stato bello, perché prima di essere amministratori siamo amici, che si conoscono da anni. Dopo cinque anni da complicati, ora bisogna cominciare a costruire. Il paese ha bisogno di tante cose ‘basiche’. Come una vera piazza, come quelle che hanno Loano e Pietra Ligure. Ci siamo già messi al lavoro per recuperare finanziamenti necessari ad avere una città a misura d’uomo, con begli spazi per la socializzazione. Ho deciso di impegnarmi di nuovo perché voglio cambiare Borghetto”.

Celeste Lo Presti è stata chiamata come assessore esterno, ma ora ha deciso di candidarsi: “Sono nata a Buenos Aires, ma sono arrivata a Borghetto quando avevo solo quattro anni – ha ricordato – Ora voglio mettermi a disposizione della mia Borghetto e continuare a promuovere le tante associazioni di volontariato che operano sul territorio. Come la protezione civile e la croce bianca, che sono chiamate ad intervenire nei momenti più drammatici. O le società sportive, che a loro volta si reggono sul volontariato eppure svolgono un ruolo fondamentale. Senza dimenticare il rilancio del commercio, che per colpa della crisi vive da anni una situazione disastrosa. Colgo l’occasione per ringraziare il sindaco per l’opportunità che mi ha dato con il ruolo di assessore. Ora mi rimetto a disposizione per realizzare quello che è il nostro progetto di città”.

Carolina Bongiorni, presidente del consiglio comunale, si rimette in gioco: “Oggi credo in questa squadra molto più di cinque anni fa. Ho deciso quindi rimettermi a disposizione di tutti con la mia capacità di ascolto e di aiuto”.

L’assessore Mariacarla Calcaterra ha spiegato la sua decisione di ripresentarsi con il desiderio di “proseguire il lungo percorso fatto e di vedere realizzati alcuni progetti in ambito turistico e culturale. Per anni ho frequentato Borghetto come turista e per certi versi la vedo ancora come una turista, cioè più bella di quanto non sia in realtà. Ritengo ci siano ancora tanti aspetti che devono essere valorizzati. Ad esempio, è nostra intenzione approfondire la personalità di personaggi di fama nazionale che sono originari proprio di Borghetto: come Silvio Torre, a tutti gli effetti primo giornalista gastronomico, o l’esploratore Alfredo Viglieri”.

Il consigliere Paolo Erre ha deciso di ripresentarsi “forte della maturazione conseguita negli ultimi cinque anni. Il mio apporto a favore di questo gruppo e dell’intera comunità è stato costante fin dall’inizio del mio incarico. Spero che le mie competenze possano essere di nuovo utili alla città. Mi auguro che la fiducia dei cittadini vada nella nostra direzione”.

Andrea Francielli ha scelto come slogan “Un borghettino per Borghetto” perché è nato e cresciuto in città: “Ne conosco dinamiche e problemi. Metto a disposizione di tutti i cittadini la mia capacità di ascolto”.

In chiusura, Canepa ha sottolineato: “La nostra è una lista civica, ma di chiara connotazione di centrodestra. Oggi la politica ha una accezione brutta ma in generale la politica è qualcosa di bello se fatta in un certo modo e da persone a cui interessa il bene del paese”.

Mercoledì 18 maggio alle 21, sempre a Palazzo Pietracaprina, si terrà la presentazione del programma della lista “Borghetto C’è”.