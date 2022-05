Borghetto 2022, al Salone delle Feste un “infuocato” duello tra i candidati sindaco: la cronaca della serata

Borghetto Santo Spirito. Una serata con un tifo quasi da stadio, a dir poco infuocato (cosa che ha costretto la nostra redazione a intervenire ripetutamente e perfino a minacciare di interrompere l’incontro) ha accompagnato il dibattito tra i candidati sindaco di Borghetto Santo Spirito tenutosi ieri sera al Salone delle Feste di Borghetto Santo Spirito.

La serata, organizzata come sempre da IVG.it e condotta dai giornalisti Luca Berto e Daniele Strizioli, ha visto “duellare” tra loro il sindaco uscente Giancarlo Canepa (Borghetto C’è) e Pier Giorgio Giraldi (Borghetto Domani) su alcuni dei temi più importanti e sentiti dalla comunità borghettina.

Dopo la presentazione e le “picconate” ecco le prime domande, che hanno riguardato due future opere: il raddoppio ferroviario e il destino dell’ex oleificio. L’attenzione si è poi spostata sul porticciolo turistico e sull’uso del Molo Marinai d’Italia.

Pronti via, come si dice in questi casi, e le rispettive tifoserie hanno subito fatto sentire la loro presenza in sala. Non solo sostenendo con applausi e incitamenti il loro candidato di riferimento, ma anche con diversi interventi a voce alta, fatti quasi nel tentativo di instaurare un dialogo diretto con i due aspiranti primi cittadini sul palco.

Scintille che hanno costretto ripetutamente i nostri giornalisti ad intervenire per cercare di calmare le acque e riportare il dibattito su toni non solo più morbidi, ma anche più comprensibili da parte del resto del pubblico in sala e di quel folto pubblico virtuale che ha seguito l’incontro in diretta Facebook dalla propria casa.

Solo dopo le domande su servizi sociali e outdoor l’atmosfera in sala è tornata relativamente rilassata. Sul palco, invece, il duello tra Canepa e Giraldi è rimasto acceso per tutto il tempo, con attacchi incrociati e critiche ai programmi elettorali o all’operato (questi ultimi da parte di Giraldi a Canepa) favoriti dalle domande incrociate che i due candidati si sono scambiati nel corso della serata.

Dopo aver parlato della possibile ricostituzione della proloco e delle idee in ambito di energie rinnovabili, a finire letteralmente “davanti alla lavagna” sono stati due candidati consiglieri, uno per ciascuna lista: Veronica Ragazzo per la lista Canepa, Anna Ferrante per la lista Giraldi. Invitate a salire sul palco, Ragazzo e Ferrante hanno dovuto rispondere a tre domande di “cultura borghettina”, cioè quella conoscenza del territorio che ogni aspirante amministratore locale dovrebbe possedere. Le tre domande riguardavano rispettivamente la “storia dell’arte”, la “geografia” e la storia della città: purtroppo il bilancio non è stato del tutto positivo: Veronica Ragazzo ha risposto a due domande su tre, Anna Ferrante ad una sola. E anche alla classica domanda riguardante “la differenza tra delibera e determina”, certamente più tecnica, l’unica risposta arrivata (da Ferrante) non è stata del tutto soddisfacente: “La delibera è una cosa che bisogna deliberare, la determina è una cosa che bisogna determinare”.

Ultimo giro di domande ai candidati su piscina comunale, rilancio del commercio e analisi del programma dell’avversario e ultimo tiro incrociato e si è arrivati infine all’appello al voto.

Il confronto, come annunciato giorni fa, ha avuto anche uno scopo benefico: durante la serata, infatti, sono stati raccolti fondi per aiutare la croce bianca di Borghetto Santo Spirito. In tutto i borghettini presenti in sala hanno versato 500 euro, che la pubblica assistenza utilizzerà per finanziare la propria attività. Un’attività che, come ha spiegato il volontario Maurizio Cannella, è stata complicata non solo dall’emergenza Covid, ma anche dalla ormai cronica “crisi delle vocazioni” che affligge tutte le associazioni di volontariato.

Dopo Borghetto Santo Spirito, il prossimo dibattito da candidati sindaco si terrà venerdì 3 giugno alle 21 a Cairo Montenotte e vedrà confrontarsi Fulvio Briano e Paolo Lambertini.