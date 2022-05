Bollettino Covid: continuano a calare positivi e ospedalizzati in Liguria

Savona. Sono 834 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria (in tutto 14.431, con un calo di 281 persone), di cui altri 126 nel savonese (il totale dei casi attivi in provincia è di 2.267), su 1.271 tamponi molecolari e 3.956 test antigenici rapidi. È quanto emerge dal bollettino quotidiano pubblicato dalla Regione Liguria sull’andamento della situazione sanitaria legata al Covid.

Continua il calo degli ospedalizzati in Liguria: scendono a 271 (-4 rispetto a ieri), di cui 13 ancora in terapia intensiva (-1). Nel savonese sono 33 (-1) con nessun paziente in terapia intensiva.

In calo anche le persone in isolamento domiciliare per il Coronavirus: sono 13.804 in Liguria, ben 318 in meno rispetto a ieri. Infine, il bollettino odierno registra in tutto altri 1.115 guariti dal Covid.

Continua dunque ad attenuarsi l’incidenza del virus nella nostra regione. Una tendenza che dovrebbe affermarsi ancora maggiormente in vista della stagione estiva.