Boissano, Campionati Regionali: in grande evidenza Anna Crovetto e Junior Igene

Ulteriore impegno organizzativo per Atletica Arcobaleno, Atletica Run Finale Ligure e Boissano Team per la due giorni dedicata ai Campionati Regionali Individuali Liguri riservati alla categoria Allievi.

Buoni riscontri nonostante condizioni meteo, specie in seconda giornata, non ottimali.

Breve riassunto delle prestazioni più significative tra le allieve.

La giovane varazzina Anna Crovetto (Arcobaleno) fa doppietta, aggiudicandosi i 200 in 25.76 ed i 400 in 58.07. Buoni crono anche per le piazzate nelle due gara: Emma Barnieri (CUS Ge) 26.32 sui 200 e Silvia Campini (Alba Docilia) 59.14 sui 400.

Emma Barnieri si è aggiudicata i 100 in 12.57, gara in cui Annaluna Pittella (Arcobaleno) ha acciuffato l’argento correndo in 12.99.

Grande lancio di Eleonora Lintas (Alba Docilia) nel martello, con attrezzo a 52.72.

Tra gli allievi, vetrina dedicata al giovane spezzino Junior Igene (Spezia Marathon DLF), hce si è imposto sia sui 100 (11.12) che sui 200 (22.63). Molto valida anche la prova sulla distanza breve di Mario Bersanetti (Universale Don Bosco) che ha corso in 11.14.

Buon 3000 per Fikadu Santelia (Trionfo Ligure) vittorioso con margine in 9.02.80.

Buon 110 ostacoli che ha registrato l’affermazione di Simone Enotarpi (Maurina) in 15.48.

Sui 400 ostacoli titolo regionale e crono interessante per Massimo Megiovanni (Maurina Olio Carli), al traguardo in 58.00.

Volto nuovo nel salto in lungo: affermazione per Tommaso Scola (Arcobaleno) con la misura di 5.75.

Nei lanci molto bene Igor Perilli (Foce Sanremo) che centra m. 42.36 nel martello e Samuele Paris vittorioso nel giavellotto con un miglior lancio di 44.76.