Boissano. Un “luogo bellissimo”, la cui conformazione geografica si presta perfettamente alla pratica sportiva outdoor, ma che ha bisogno di una rete che coinvolga attività e cittadini per esprimere al massimo le proprie possibilità. Ne è convinto Massimo Zarrillo, candidato sindaco di Boissano con la lista “Scegli Buinzan”.

Nel pomeriggio di ieri Zarrillo ha accolto a Boissano Gianni Berrino, esponente di Fratelli d’Italia ed attualmente assessore regionale con delega al turismo, e Claudio Cavallo, sindaco di Stellanello e coordinatore provinciale di FdI, partito di riferimento dello stesso Zarrillo (è presidente del circolo FdI di Loano e Boissano). Insieme hanno effettuato un rapido giro per il paese: dal sentiero che conduce a San Pietrino alla chiesa di Santa Maria Maddalena a piazza Gilberto Govi, che con la sua splendida vista sul mare e sulle colline sovrastanti riassume “in una sola occhiata” tutte le bellezze della cittadina alle spalle di Loano.

Un tour che Berrino ha molto apprezzato: “Boissano è un posto particolare, un paese bellissimo, nell’immediato entroterra, con un mare azzurro davanti ed un ‘mare verde’ alle sue spalle – ha dichiarato – Una natura bellissima, che dalle colline sale fino alle montagne, un luogo antico nel quale il turismo può solo crescere. Ad esempio puntando molto sugli sport outdoor, che è una delle tendenze del turismo post-Covid ancora più di quanto non lo fosse prima”.

Boissano è un insieme di tredici borgate “dalle quali partono bellissimi sentieri che conducono verso l’entroterra e che possono essere sfruttati sia per il trekking che per la mountain-bike. Grazie a queste risorse, le possibilità di sviluppo turistico per Boissano possono essere molto alte in tutti i periodi dell’anno: anche qui, come in molte altre parti della Liguria, il clima ci premia notevolmente. La bellezza e la forza di questo luogo è data dalla possibilità contare sulla sua vicinanza sul mare e sulla presenza di bellissime colline alle spalle, oltre che su una vista magnifica e la presenza di manufatti che ricordano com’era la zona in passato”.

Gianni Berrino a Boissano con Massimo Zarrillo

E secondo Zarrillo, candidato sindaco per la lista “Scegli Buinzan”, il paese ha una conformazione geografica perfetta per l’outdoor. Ma avere le risorse non è sufficiente, occorre saperle sfruttare nel modo giusto: “Occorre fare sistema – spiega – Boissano è un paese in cui le attività commerciali si contano, ma bisogna raggrupparle per portarle tutte insieme a creare quell’offerta turistica che oggi può fare la differenza in una località come queste. E la rete coinvolgerà il bed & breakfast, il ristorante, il bar e tutto ciò che potrà essere aggiunto per creare un’offerta turistica unica. Anzi, anche qualcosa di più. Per creare un turismo di qualità, infatti, è necessario offrire agli ospiti una ‘esperienza’ a 360 gradi”.

La risorsa primaria di Boissano sono i sentieri, che sono da “sfruttare, tutelare e promuovere. In questo senso, gli abitanti di Boissano possono e devono diventare parte attiva del progetto: serve un gruppo di giovani che si occupi della rete sentieristica, che la mantenga sempre in ordine e fruibile e lavori per farla conoscere anche al di fuori dei confini regionali”.

Per la lista “Scegli Buinzan” aggregazione, commercio e outdoor costituiscono un trittico indissolubile, sulla base del principio per cui “creare le collaborazioni tra i vari settori commerciali e associativi per stimolare un’offerta completa e funzionale per cittadini e turisti”. In questo ambito, il programma della lista prevede la “formazione di un gruppo di lavoro con il coinvolgimento dei giovani per lo sviluppo, la manutenzione, la promozione e la tutela della rete sentieristica e più in generale del territorio e delle sue borgate storiche”. Occorre poi coinvolgere “le attività commerciali, agricole e di recettività in un ampio progetto di offerta turistica legato alla promozione del territorio e della rete sentieristica di cui sopra anche con la creazione di un brand distintivo di Boissano”. E’ necessario “offrire alle attività del paese la possibilità di creare servizi aggiuntivi per potenziare l’offerta turistica vedi punti di ristoro, ricarica per e-bike, navette per il trasporto”. E per incentivare l’offerta turistica è opportuno “dotare la piazza del comune di strutture in legno per accogliere mercatini settimanali di frutta e verdura di aziende del territorio o per incentivare mercatini natalizi o altre iniziative commerciali e/o ricreative”. Per creare spazi di aggregazione “dove organizzare corsi e attività di scambio culturale tra giovani e meno giovani” è necessario riutilizzare i locali di proprietà del Comune e anche “riattivare il campetto di via Lampa anche in una nuova chiave di riutilizzo sportivo proprio per attrarre l’investimento per la ristrutturazione anche da parte di Asd”.

I candidati consiglieri della lista “Scegli Buinzan – Zarrillo Sindaco” sono: Fabrizia Bessone, Giuseppe Bocale, Lidia Brusca detta “Franca”, Antonia Correnti detta “Antonella”, Leonardo De Flaminio, Simone Mantelli, Davide Mattiauda e Roberto Rapallo.