Massimo Zarrillo candidato sindaco con “Scegli Buinzan”: “Una lista composta da boissanesi per Boissano”

Boissano. “Per queste elezioni ho fatto un solo accordo: con i boissanesi”. Così Massimo Zarrillo, candidato sindaco di Boissano per la lista “Scegli Buinzan”. Ad affiancarlo nella corsa alla poltrona di primo cittadino saranno Fabrizia Bessone, Giuseppe Bocale, Lidia Brusca detta “Franca”, Antonia Correnti detta “Antonella”, Leonardo De Flaminio, Simone Mantelli, Davide Mattiauda e Roberto Rapallo

La lista dell’attuale consigliere di maggioranza e presidente del circolo cittadino di Fratelli d’Italia è composta interamente da boissanesi che hanno scelto di lavorare per il loro paese: “Boissanesi per Boissano” è lo slogan scelto da Zarrillo e dalla sua squadra.

Nel programma della lista elettorale, una parte rilevante è rivestita dai progetti in ambito urbanistico. L’edilizia viene intesa “come sviluppo omogeneo-sostenibile del territorio e non fine a sé stessa” sulla base del principio per cui occorre “costruire dove è contestuale l’opera pubblica che migliora il paese creando nuove opportunità per tutti”. Secondo Zarrillo ed i suoi con la “diminuzione del lotto minimo per la costruzione di case uni e bifamiliari e la riduzione degli oneri di costruzione/urbanizzazione per chi costruisce la sua prima casa” sarà possibile facilitare il trasferimento di famiglie e incentivare quindi la residenzialità. Zarrillo e i suoi si propongono di “intercettare i fondi europei e regionali attraverso la promozione di progetti legati alle opere pubbliche, essenziali allo sviluppo del territorio, soprattutto in chiave integrata, con una visione oltre i confini amministrativi in collaborazione con i comuni limitrofi in linea con le direttive europee; incentivare la ristrutturazione di immobili esistenti per attuare una ordinata ricomposizione urbana del territorio (accorpamento di piccoli volumi e frazionamento di grandi volumi a vantaggio di una edilizia residenziale volta alla prima casa)”. Inoltre, il gruppo si propone di “agevolare le nuove costruzioni soprattutto laddove urgono interventi urbanistici volti a: allargare strade; migliorare la circolazione anche attraverso l’apertura di nuovi collegamenti viari; creare parcheggi; potenziare l’illuminazione pubblica”, interventi che potranno essere finanziati grazie agli oneri di urbanizzazione. Inoltre, è previsto un “aggiornamento del Puc con la Valutazione Ambientale Strategica indispensabile per ogni nuova proposta di variante”.

Sul fronte della viabilità, per la lista di Zarrillo è importante “migliorare l’assetto viario anche con nuovi collegamenti per rendere sicuro e fruibile il territorio e le borgate”. In centro occorre prevedere la “istituzione di una Zona 30 (a velocità limitata) nei pressi del comune e nuovi parcheggi lungo la piazza, per permettere un nuovo sviluppo commerciale dell’area ed attrarre

nuove aperture di attività commerciali, migliorando contestualmente la fruibilità pedonale e la sicurezza stradale. Bisogna eliminare l’esigenza della Ztl con la creazione di tracciati alternativi per evitare il passaggio obbligato in piazza Molle”. In via Marici occorre realizzare “un collegamento alternativo per limitare velocità, traffico veicolare e progettazione di marciapiedi per tutelare l’uscita anche pedonale dalle case su strada”. Nella zona dell’Invaso, di Viazzo, di Carre e Liggie occorrerà progettare la “sistemazione delle strade ad oggi chiuse o con urgenti necessità di manutenzione” tramite il reperimimento di fondi. Occorrerà collegare la zona Fornaci “con via degli Alpini attraverso il recupero del sentiero esistente e creazione di un marciapiede anche per una ripresa in chiave commerciale dell’ingresso paese”. A Morteo, invece, bisognerà “attuare nell’immediato quei piccoli interventi che darebbero dignità ad una zona del paese spesso dimenticata” ed effettuare la “pulizia dei bordi stradali chiusura di profonde buche della sede stradale miglioramento dell’illuminazione pubblica, verifica del ponte verso via Carre e dei fronti di terra limitrofi, nonché ripristino del parco giochi”. Infine, a Losano bisognerà “progettare due nuovi collegamenti in parte esistenti, in convenzione con i privati, per collegare meglio il villaggio a via delle Ginestre evitando il giro completo e il rischio di incrocio dei veicoli nei tratti più stretti”.

Per la lista “Scegli Buinzan” aggregazione, commercio e outdoor costituiscono un trittico indissolubile, sulla base del principio per cui “creare le collaborazioni tra i vari settori commerciali e associativi per stimolare un’offerta completa e funzionale per cittadini e turisti”. In questo ambito, il programma della lista prevede la “formazione di un gruppo di lavoro con il coinvolgimento dei giovani per lo sviluppo, la manutenzione, la promozione e la tutela della rete sentieristica e più in generale del territorio e delle sue borgate storiche”. Occorre poi coinvolgere “le attività commerciali, agricole e di recettività in un ampio progetto di offerta turistica legato alla promozione del territorio e della rete sentieristica di cui sopra anche con la creazione di un brand distintivo di Boissano”. E’ necessario “offrire alle attività del paese la possibilità di creare servizi aggiuntivi per potenziare l’offerta turistica vedi punti di ristoro, ricarica per e-bike, navette per il trasporto”. E per incenetivare l’offerta turistica è opportuno “dotare la piazza del comune di strutture in legno per accogliere mercatini settimanali di frutta e verdura di aziende del territorio o per incentivare mercatini natalizi o altre iniziative commerciali e/o ricreative”. Per creare spazi di aggregazione “dove organizzare corsi e attività di scambio culturale tra giovani e meno giovani” è necessario riutilizzare i locali di proprietà del Comune e anche “riattivare il campetto di via Lampa anche in una nuova chiave di riutilizzo sportivo proprio per attrarre l’investimento per la ristrutturazione anche da parte di Asd”.

Sul fronte di servizi, sport e tempo libero, per la lista di Zarrillo è fondamentale “sfruttare le capacità del territorio e dei cittadini per ottimizzare i servizi esistenti e far ripartire i progetti che hanno reso Boissano unica”. Sul fronte dell’ambiente, sarà necessario “dotare il paese di isole ecologiche (tre: in centro, al confine con Loano e al confine con Toirano) sempre attive e limitare il porta a porta a pochi ed essenziali servizi. Ciò contribuirà a migliorare la qualità della raccolta differenziata e anche ad abbattere i costi”. In ambito di protezione civile occorrerà “ristabilire la collaborazione con le Protezioni Civili dei paesi limitrofi”, mentre per quanto riguarda la sicurezza bisognerà “dotare il paese di una rete di video-sorveglianza anche in collaborazione con reti esistenti di aziende o paesi limitrofi per limitare i furti e l’abbandono di materiali di risulta”. In ambito scuola, occorre “potenziare il servizio di dopo scuola, il campo solare e soprattutto l’accesso ai residenti”. Strettamente collegato a questo progetto, occorre “creare un centro di ascolto collegato alle varie realtà aggregative del paese (libreria, centro anziani, proloco, farmacia, chiesa), per dare un supporto psicologico e morale”.

Boissano è famosa per aver ospitato, in borgata Molle, Andy Wharol e per aver ospitato per anni il premio teatrale dell’Anfora Olearia. In ambito culturale, per Zarrillo occorre “sfruttare le proprietà e i locali del Comune per la creazione di un laboratorio sperimentale dove, con l’aiuto di artisti quali pittori, compagnie teatrali, scultori, fotografi, sia possibile avviare i giovani e meno giovani alla sperimentazione delle proprie capacità nelle arti e nel tempo creare presentazioni ed eventi per i nuovi talenti Boissanesi in una logica di inclusione sociale”.

Per quanto riguarda lo sport, grazie all’aiuto del gruppo di lavoro outdoor sarà possibile “organizzare una competizione trail runnig sul percorso di San Pietrino. Nella stessa logica riattivare la collaborazione con il Team Moto Trial per fornire percorsi di allenamento e riportare una tappa del campionato nazionale come avvenuto nel 2013”.