Boissano 2022, ecco la lista di Paola Devincenzi: “Dai cittadini idee e progetti per rilanciare il paese”

Boissano. Daniele Cabrini, Guido Carieri, Stefano Corona, Giuseppe Ferrante, Fabrizio Garrone, Laura Maiellaro, Angelisa Marengo, Stefano Pampaloni, Maria Antonella Provaggi e Ramona Siri. Sono i componenti della lista “Boissano Unita” che appoggia la candidatura di Paola Devincenzi a sindaco della cittadina alle spalle di Loano. La lista verrà presentata ufficialmente venerdì 20 maggio alle 20.30 nella sala polivalente.

Nella creazione della sua lista civica, Devincenzi ha puntato su alcuni elementi fondamentali: “La collaborazione e il dialogo diretto con il cittadino sono il punto di partenza per una buona amministrazione – spiega – Per questo motivo ci proponiamo di lavorare a stretto contatto con i boissanesi, cioè coloro che vivono Boissano nella quotidianità e che per questo sono una inesauribile fonte di idee e progetti che possono permetterci di migliorare e rilanciare il paese. Abbiamo bisogno di trovare nuove energie e nuovi stimoli per uscire da un periodo difficile e buio”.

“Non promettiamo cose irrealizzabili, ma faremo il possibile per arrivare a tutto ciò che è realizzabile – sottolinea il candidato sindaco – Il nostro obiettivo è quello di soddisfare i cittadini, di agevolare le attività e di migliorare i servizi per rendere sempre più vivibile e interessante Boissano”.

Venendo al programma, la lista “Boissano Unita” si propone di lavorare sulla scuola, che è “un’isola felice dove i bambini si sentono come a casa. Il nostro obiettivo è migliorare i servizi e crearne di nuovi, con sempre maggiore attenzione alla sicurezza degli spazi a disposizione dei più piccoli. Gli obiettivi sono semplici: adeguamento e sistemazione degli ambienti scolastici interni ed esterni; ultimazione dei lavori relativi al sottotetto della scuola; partecipazione e sostegno alle attività didattico-culturali scolastiche; sviluppo del campo solare e del tempo potenziato, studio di fattibilità relativo all’ampliamento del servizio pullmino; creazione di un canale diretto tra scuola e Comune a supporto delle attività scolastiche”.

Per quanto riguarda la sicurezza, la lista si propone di procedere con la “installazione in punti strategici di telecamere di videosorveglianza” e di incentivare “le attività di polizia locale anche attraverso la collaborazione con i Comuni limitrofi”. Infine, ecco il progetto “Rispetta la velocità” che si pone come obiettivo un “maggior controllo dei limiti di velocità sul territorio comunale e controllo dei varchi con rilevazione delle targhe”.

Particolarmente sensibile è il settore dei servizi sociali e sanitari. In questo ambito il programma della lista preve una “integrazione sociosanitaria con la Asl2 in collaborazione con la Croce di Malta e i medici di medicina generale (eventuali interventi sul territorio, assistenza domiciliare); un incremento dell’attività sociale e dei servizi alla persona attraverso l’Assistente Sociale dell’Ambito; lo sviluppo di attività volte al sostegno delle famiglie in difficoltà e delle persone fragili in collaborazione con le attività del settore presenti sul territorio; la collaborazione periodica con il patronato per i cittadini di Boissano”.

Sul fronte dell’urbanistica e dell’edilizia, il punto fondamentale del programma è “l’assettore del territorio”, un orizzonte che passa prima di tutto dalla realizzazione del nuovo Piano Urbnanistico Comunale (Puc). Nel suo programma la lista mira a realizzare “interventi e zonizzazione di PUC in accordo con le esigenze e sensibile alle istanze della cittadinanza, nella consapevolezza dell’importanza di mantenere un assetto urbanistico che tratteggi i caratteri tipologici in oggi caratterizzanti Boissano”. Tra gli altri punti: “L’incremento delle risorse rivolte alla manutenzione, conservazione e ristrutturazione del patrimonio comunale, nonché alla valorizzazione dei beni pubblici; la messa in sicurezza dell’invaso a monte di via delle Ginestre, con studio di fattibilità di aree verdi attrezzate ad uso pubblico; il miglioramento dell’attuale impostazione della viabilità d’accesso ai nuclei storici; l’adeguamento e ristrutturazione delle aree adibite alle attività ludiche (parco giochi e campetto Lampa), ed individuazione di nuove aree verdi; la riqualificazione urbana ed ambientale delle aree denominate ex cava Segiunà, a monte del nucleo storico dei Berruti; la sistemazione e studio ampliamento del cimitero comunale; la sensibilizzazione dei cittadini nell’autopromozione della qualità urbana con riduzione dei tributi quale incentivo”.

Tanti i progetti che riguardano le associazioni locali, cioè protezione civile, Croce di Malta, Pro Loco e Centro Anziani: “Le associazioni presenti sul territorio rappresentano un valore aggiunto per la nostra comunità; la loro attività, che è stata di fondamentale importanza in questo periodo difficile, va sostenuta e agevolata. A tal fine ci poniamo i seguenti obiettivi: creazione di una consulta con le associazioni cittadine per programmare le attività socio-culturali e promozionali, anche con il contributo della scuola e di soggetti privati; individuazione di spazi comunali da destinare alle attività associative, culturali e sociali promosse anche dai cittadini (prove teatrali, esposizioni artistiche, incontri letterari, raccolte solidali, ecc.); sensibilizzazione della cittadinanza sull’importanza della vita associativa in ogni sua forma”.

Sul fronte della cultura e dello sviluppo economico territoriale, la lista punta al “potenziamento della biblioteca e del multimediale anche con la finalità di organizzare eventi culturali per ogni età; alla promozione percorsi di outdoor anche in collaborazione con i Comuni limitrofi; alla promozione delle attività locali agrituristiche, turistico-ricettive e delle aziende agricole anche

attraverso il potenziamento del sito internet del Comune di Boissano; alla programmazione di un mercatino periodico di prodotti del territorio e soprattutto dei produttori locali”.

Diversi i progetti relativi ai “servizi al cittadino”, come ad esempio la possibile installazione di uno sportello bancomat e di una “casetta dell’acqua”; il collegamento degli edifici pubblici con fibra ottica (internet veloce); interventi di manutenzione delle strade, taglio del verde e sistemazione del decoro urbano e stradale; il miglioramento della raccolta differenziata e ottimizzazione energetica; la riorganizzazione della dotazione dei parcheggi e adeguamento ed incremento dell’illuminazione pubblica; la creazione di un ufficio dedicato alla ricerca di finanziamenti Regionali, Europei e nell’ambito del PNRR. Oltre a ciò si aggiunge “l’aggiornamento del sito istituzionale con finalità di promozione turistica, con la creazione di un video per la riscoperta dei punti di maggiore interesse presenti sul territorio” e l’organizzazione di “tavole rotonde programmatiche e riunioni aperte al pubblico tra Comune e i vari settori tra i quali associazioni, commercianti, scuola, cittadini e con chi richieda l’intervento e la collaborazione del Comune”.

Sul fronte dello sport, il gruppo prevede di sostenere, valorizzare e promuovere “tutte le attività sportive collegate al campo di atletica anche con la collaborazione e partecipazione dei Comuni limitrofi” e di partecipare “a progetti di ristrutturazione e miglioramento della struttura sportiva”. La lista punta poi sulla “riqualificazione, manutenzione e potenziamento della rete sentieristica e delle strade bianche attualmente esistenti; sulla ricerca di collaborazione con le amministrazioni confinanti nello sviluppo della rete delle strade bianche, anche a fini antincendio, coinvolgendo le associazioni di antincendio boschivo (Aib) e di protezione civile; la mappatura della rete sentieristica esistente e trasposizione su supporto digitale delle informazioni compatibile con le app di uso comune, e download gratuito della cartografia dei sentieri e dei percorsi cittadini, digitalizzata e categorizzata mediante il sito web del Comune; la valorizzazione di circuiti pedonali/ciclabili anche di collegamento con i Comuni limitrofi; la realizzazione di cartellonistica verticale per una corretta individuazione dei percorsi, di aree di sosta attrezzate lungo la rete dei sentieri in corrispondenza delle aree panoramiche di particolare pregio; incentivi per lo sviluppo di attività commerciali interessate ad investire nella promozione turistica ricettiva del territorio di Boissano”.