Bertino (Confcommercio): “Momento difficile, ma bandi, crociere e turismo possono rilanciare il terziario”

Savona. “Il dato emerso dall’ente camerale sul calo del 3,3% delle imprese commerciali nel savonese deve far riflettere, ma al tempo stesso spingerci ad un processo di rinnovamento che possa dare opportunità al settore del terziario”. Lo ha detto oggi il presidente provinciale di Confcommercio Vincenzo Bertino.

“Naturalmente gli effetti ancora presenti della pandemia e ora le gravi incertezze per la guerra in Ucraina sono elementi di rischio per molte aziende, ad esempio il caro-energia e l’aumento dei costi gestionali da una parte, così come le capacità di spesa e consumi delle famiglie dall’altra, che rappresentano fattori di oggettiva preoccupazione, tuttavia dobbiamo guardare avanti e cogliere le nuove opportunità che si presentano per il nostro tessuto commerciale, penso ai numerosi bandi per finanziamenti, incentivi e bonus, ma anche alla stessa ripartenza del turismo” aggiunge Bertino.

“A Savona la ripresa delle crociere e le visite in città possono ricreare un indotto positivo: dai nostri studi, l’ultimo con il Politecnico di Torino, prima del Covid avevamo raggiunto una media di 70euro a passeggero. Per quanto riguarda le località turistiche della costa e dell’entroterra l’estate 2022 dovrebbe riportare un flusso di arrivi e presenze tali da incidere su negozi e piccolo commercio, auspicando un ritorno sostenuto del turismo straniero”.

Tra le tendenze in atto quella di una integrazione tra negozio fisico e l’e-commerce, nel quale, ad esempio, gli store fisici andranno sempre più verso il modello dello showroom. Dunque, per la gran parte delle categorie merceologiche, un nuova stagione dove il commercio tradizionale è al servizio del web e viceversa e a fare la differenza è il fattore umano, la consulenza e la ricerca del prodotto particolare, senza contare come il negozio di quartiere o il commercio di prossimità possano promuovere i loro prodotti e fidelizzare meglio la loro clientela: “I processi innovativi in atto, come il digitale, devono sostenere le stesse imprese del commercio, la loro affidabilità, qualità e servizio” spiega ancora il presidente Confcommercio.

“Oggi fare impresa a livello commerciale è senz’altro più complesso, serve imprenditorialità, formazione e personale qualificato, ma le eccellenze non mancano di certo e bisogna saperle vendere al meglio nel quadro di una maggiore coesione territoriale, che guardi anche al complessivo sistema di accoglienza“.

E ancora: “Un rinnovamento e aggiornamento costante per il comparto commerciale e del terziario, uno sforzo che noi come Confcommercio portiamo avanti così come le stesse piccole aziende del nostro territorio, ma per far questo servono anche aiuti e sostegno: in primis, associandomi ad altre categorie, il nodo viabilità e infrastrutture, garantendo una mobilità fattibile e sostenibile anche all’interno della nostra provincia, in secondo luogo, ma non certo meno importante, misure a livello nazionale e locale che possano incentivare l’apertura delle serrande e non la loro chiusura, con riferimento alla tassazione e a normative che possano dare nuovo respiro al settore commerciale e alle sue varie tipologie merceologiche”.

Quanto al tema del personale che affligge molti operatori turistici: “Il nostro comparto è meno interessato da questa problematica, ma è comunque presente per attività che nei mesi estivi hanno bisogno di stagionali, ormai sempre più difficili da trovare e preparare adeguatamente per le singole esigenze di imprese e negozi” conclude il presidente Bertino.