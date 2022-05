La Cairese sistema il campo in tempo per il derby, piega il Sanremo e rimane da sola in vetta

Cairo Montenotte. “A baseball a volte si vince, a volte si perde ed a volte piove…”, disse Bull Durham in “Un gioco a tre mani”. A volte piove… e si vince lo stesso.

E succede che la domenica mattina alle 10,40 è appena smesso di piovere e il campo è fradicio, la terra rossa pare sabbia mobile, ma è il giorno del derby con il Sanremo, appaiato con la Cairese a punteggio pieno in testa alla classifica, e no, non si può rimandare un appuntamento così importante, bisogna asciugare il campo e tentare il miracolo per giocare. Il miracolo si chiama gioco di squadra, grazie al quale, sacco dopo sacco, rastrellata dopo rastrellata, si riesce a ridare un volto al campo e a renderlo agibile per giocare. Alle 15,30 si comincia, galvanizzati dalla stanchezza e dalla fatica, con tanta voglia di vincere. Serve solo la partita perfetta.

Il primo inning scorre via veloce: tre battitori a testa, zero punti segnati; nel secondo attacco il doppio di Berretta e la valida di Garra concretizzano il temporaneo vantaggio della Cairese, poi ancora due inning a zero per entrambe le squadre con il Sanremo che mette corridori in base e con il partente Baisi che colleziona strike-out; la difesa è impeccabile, Ferruccio all’esterno sinistro con una gran presa al volo toglie una pesante valida al giovane Tarassi, talento promettente del Sanremo, ma d’altro canto, come detto all’inizio, per portare a casa la vittoria occorre la partita perfetta.

I rivieraschi sono intenzionati a vendere cara la pelle e nel loro quinto attacco si portano in vantaggio sfruttando un errore difensivo e mettendo a segno un perfetto squeeze play abilmente giocato da Simone Campo; pronta la reazione biancorossa che nel suo attacco, con il doppio di Ferruccio e le valide di Garra e De Bon, ribalta ancora una volta il risultato a proprio favore: 3 a 2 a fine quinto il vantaggio cairese.

Baisi tiene sul monte e mette a segno ben sette eliminazioni al piatto, il Sanremo si fa pericoloso, ma la difesa contrasta qualsiasi velleità di rimonta: è il turno del closer Castagneto che sale sul monte per l’ultimo out del settimo inning e lancia sicuro l’ottavo e il nono, subendo una sola battuta valida e zero punti. In attacco il settimo inning è quello determinante nel corso del quale la Cairese mette a segno tre punti sfruttando le valide di Ceppi, Marenco, Berretta, Ferruccio. Ancora un punto segnato all’ottavo con Michele Garra (3 su 4 per lui a fine giornata).

Risultato finale 7 a 2 per i padroni di casa che hanno dimostrato una notevole carica agonistica per battere un avversario davvero ostico e sempre in partita. Grande prestazione agonistica, giocate davvero importanti in difesa, e ben dieci battute valide realizzate dall’attacco valbormidese; si parlava all’inizio di gioco di squadra e questa è stata la carta vincente che porta la Cairese in solitaria sulla vetta della classifica, ancora imbattuta. Prossimi avversari, domenica 15 maggio, i Cubs Grizzlies Torino.

Capitolo Under 15. Finalmente si torna a giocare ad un mese dalla prima di campionato; a Finale Ligure i biancorossi non riescono a trovare il ritmo e devono cedere alla formazione rivierasca. Si parte con il rientrante Chiarlone in coppia con Borgazzi, in prima base Gabbani, in seconda Baccino, in terza base Bogliolo, interbase Mascarino e in campo esterno Pacenza, De Bon, Bertolini e Sechi.

I valbormidesi non riescono a dare continuità alla loro azione e nel box solo Mascarino riesce ad essere produttivo, due fuori campo da due basi per lui; in difesa onesta la prova dei lanciatori Chiarlone, Mascarino e in chiusura Gabbani, ma la difesa non ha aiutato anche se ci sono state alcune giocate di rilievo, quali una bella eliminazione per la via Bogliolo Gabbani, l’eliminazione al volo di Petianu all’esterno, l’out forzato di Ziglioli in seconda base.

Il risultato di 16 a 8 per i padroni di casa risulta sin troppo punitivo, ma sicuramente il Finale ha giocato con maggiore convinzione. Prossimo impegno domenica 22 maggio a Genova contro i Rookies e si ci aspetta una prestazione più convincente.

Garra nel box di battuta

Berretta in battuta

I complimenti del tecnico e del presidente a fine partita

La formazione Under 15