Banca Carige verso il rinnovo del Cda: ecco la lista dei candidati

Liguria. Banca Carige rende noto che sono state depositate le seguenti liste di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria convocata per il prossimo 15 giugno 2022. Dunque l’istituto bancario ligure verso il rinnovo del Cda in una fase delicata, con la procedura di acquisizione in corso da parte di Bper.

Lista presentata dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, titolare di una partecipazione pari al 79,418% del capitale sociale:

1. Gianni Franco PAPA 2. Roberto FERRARI 3. Elvio SONNINO 4. Mirca MARCELLONI 5. Sabrina BRUNO 6. Paola DEMARTINI 7. Miro FIORDI 8. Gaudiana GIUSTI 9. Francesco MICHELI.

Lista presentata da Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., titolare di una partecipazione pari al 5,915% del capitale sociale:

1. Diego SCHELFI.

Si informa che il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha provveduto a formulare le seguenti proposte di deliberazione da sottoporre all’assemblea: per ciascun amministratore un compenso annuo fisso pari a 60.000 (sessantamila) euro, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, non cumulabile nella stessa giornata, pari a 250 euro (duecentocinquanta), oltre al rimborso delle spese se previsto e degli ulteriori compensi per il presidente e il vice presidente, l’amministratore delegato, nonché per i componenti del Comitato esecutivo e dei Comitati interni al Consiglio di amministrazione”.

