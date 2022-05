Autostrade, auto incolonnate per il rientro sull’A10: fino a 7 km di coda tra Spotorno e Savona

Autostrade. Nel tardo pomeriggio di oggi, complice la bella giornata, si sono formate alcune code in autostrada per il rientro. La situazione più complessa si registra in A10 tra Spotorno e Savona, in direzione Italia. Qui sono 7 i chilometri di cosa segnalati per traffico intenso.

A levante invece alcune code si sono formate tra Arenzano e il bivio A10/A26 trafori a causa di alcuni lavori, tra Voltri e Masone si contano 3 km di coda, situazione simile tra Masone e bivio A26/A10: 2 i chilometri di coda.

In questo tratto autostradale infatti a causare disagi alla circolazione sono i lavori di messa in sicurezza della galleria Monacchi sull’A26, dove ieri un camion ha preso fuoco. Secondo Autostrade la riapertura della galleria è prevista per la prossima settimana, si consiglia quindi di utilizzare la A7.

La situazione non migliorerà quindi domani: sull’A26 i tempi di percorrenza sulla rete ligure in direzione Gravellona Toce e in direzione Genova Voltri saranno da bollino rosso per tutta la giornata di lunedì 16 maggio.

Da bollino giallo e verde invece il traffico sull’A10, sia in direzione Savona che Genova. Le fasce orarie più critiche sono tra le 7 e le 10 del mattino e tra le 16 e le 19.