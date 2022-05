Autostrada, Sanna (PD): “La giunta si adoperi per ampliare l’asfalto fonoassorbente”

Liguria. “Ci fa piacere sapere che alcuni tratti delle autostrade liguri siano già oggi provviste di asfalto fonoassorbente, chiediamo però alla Giunta di sollecitare le società concessionarie a ampliarne l’utilizzo visto che sono numerosi i cittadini costretti a convivere con traffico e rumore ogni giorno: ricordiamo infatti che la nostra Regione è attraversata da 6 autostrade che la percorrano per 375 chilometri”.

A dirlo è il consigliere regionale del Partito Democratico Armando Sanna.

“Prendiamo atto – prosegue Sanna – dell’impegno della Giunta regionale a valutare l’ampliamento dell’uso dell’asfalto fonoassorbente sulle autostrade liguri dopo una verifica dei reali vantaggi, come dichiarato dall’assessore Giampedrone in risposta alla mia interrogazione, ma mi auguro che la risposta e le valutazioni arrivino al più presto, per risolvere un problema reale, visto che in Italia e in Europa la tendenza è quella di ampliare l’uso di asfalto fonoassorbente e drenante”.