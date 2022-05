Auto travolge e uccide un cinghiale ad Albenga, Radiuk: “Troppi ungulati, danneggiano l’agricoltura e l’equilibrio dell’ecosistema”

Albenga. Dopo aver appreso la notizia dell‘incidente stradale avvenuto nella notte e che ha visto un’auto impattare contro un cinghiale provocandone la morte, il consigliere comunale di Albenga con delega alle frazioni Raiko Radiuk prende posizione e afferma: Il numero di ungulati è ancora troppo alto, nonostante sia appena stata chiusa la stagione venatoria. Questo numero così elevato va contro l’equilibrio dell’ecosistema, soprattutto per diverse aziende agricole che si trovano i raccolti devastati nottetempo”.

“Un problema grande per il nostro territorio, perché in questo periodo di grave siccità la selvaggina va a cercare acqua e cibo vicino alle case o nel Centa, creando un grande pericolo alla viabilità, com’è successo stamattina. I poteri a disposizione del Comune sono nulli, soprattutto dopo che Regione e Stato hanno tagliato strumenti come quelli delle battute straordinarie”.

“Lancio un appello ai nostri consiglieri regionali e parlamentari perché possano creare gli strumenti per salvaguardare l’ecosistema e le aziende agricole, prima che i danni provocati portino a esasperare chi con la fatica della fronte ha lavorato generazioni per bonificare i terreni che ora vengono devastati. Faccio anche i miei migliori auguri di pronta guarigione al malcapitato che stanotte è rimasto ferito e si è trovato l’auto distrutta, sperando che non si vedrà pure costretto a pagare una sanzione”, conclude il consigliere.