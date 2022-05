Auto sbanda ed esce di strada in Val Bormida: quattro feriti

Millesimo. Una domenica caratterizzata da diversi incidenti, ultimo in ordine di tempo sulla provinciale che collega Millesimo a Murialdo: lungo uno dei tratti della Sp 51, il conducente alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo, per cause ancora in via di accertamento, e dopo la sbandata la vettura è uscita di strada compiendo un volo nella scarpata sottostante.

Il sinistro si è verificato intorno alle 17 e 40.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di quattro ambulanze per soccorre gli altrettanti occupanti del mezzo uscita di strada, con i militi della Croce Verde di Murialdo e della Croce Rossa di Cengio.

Dopo l’azione dei vigili del fuoco, l’intervento da parte dei sanitari e le prime cure a seguito della violenta carambola.

Tre sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona, un ultimo ferito, invece, è stato trasferito presso l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: tutti hanno riportato traumi e ferite giudicate comunque non gravi nonostante la dinamica dell’incidente e il suo esito finale.

La strada provinciale è rimasta bloccata per consentire l’azione dei soccorritori: ancora in corso gli accertamenti e rilievi del caso per ricostruire quanto accaduto sulla strada valbormidese. Nel corso della giornata altri tre lievi sinistri senza conseguenze, questa mattina tra Savona e Albissola, con una vettura che ha sbandato e colpito la parte laterale della galleria. Un altro episodio anche a Varazze: feriti in codice verde.

Come forse è accaduto in questa giornata, l’asfalto viscido e velocità eccessiva potrebbero essere le prime ipotesi al vaglio sulla sequenza di incidenti.