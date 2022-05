Aumentano gli infortuni sul lavoro nel savonese: a breve nuove assunzioni per i controlli

Liguria. Il consigliere regionale Gianni Pastorino ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali iniziative assumerà, per esempio concorsi, per superare la carenza di organico del personale delle Asl per i controlli per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Pastorino ha rilevato che le denunce di infortunio presentate all’Inail entro lo scorso marzo sono state 194.106, in aumento del 50,9% rispetto al primo trimestre del 2021 e del 48,3% rispetto al trimestre 2020. I dati liguri che rilevano incrementi maggiori per le donne (+ 137%) e nei settori più interessati dalle nuove ondate di denunce Covid: sanità e assistenza sociale + 180%; pubblica amministrazione e difesa + 264%; trasporti e logistica + 91%; commercio + 181%.

In aumento, ma con intensità minore, i settori produttivi tradizionali quali le attività manifatturiere (+ 16%) e le costruzioni (+ 18%). In calo, da tre ad una, le denunce di infortunio con esito mortale rispetto al 1° trimestre 2021.

In provincia di Savona 1.418 denunce di cui 517 per Covid (36,5%) e un decesso. Sono in aumento del 60% sul 1° trimestre 2021. Un dato rilevante è che il 90% degli infortuni nel savonese è riscontrabile nel sub-appalto e nel sub-sub-appalto, con la necessità, quindi, di maggiori controlli e verifiche.

Il presidente della giunta con delega alla sanità Giovanni Toti ha annunciato che è in previsione un concorso per l’assunzione di collaboratori tecnico professionali-tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, sulla base del fabbisogno delle Asl e dell’ospedale Gaslini, che ammonta ad un totale di 49 unità, e che il concorso sarà pubblicato prima del periodo estivo.

L’annuncio arriva proprio con il minuto di silenzio di oggi, in apertura dei lavori, per ricordare la tragedia accaduta la settimana scorsa in un cantiere nel Comune di Lerici dove ha perso la vita l’operaio edile Beniamino De Masi. “I lavori di questa seduta si aprono – ha detto – con la dolorosa comunicazione di un’ennesima morte bianca, un fenomeno in crescita purtroppo anche nella nostra Regione. Ed è il settore delle costruzioni ad avere il primo posto di questa drammatica classifica”.

Il presidente ha espresso ai familiari della vittima il cordoglio e la commossa partecipazione di tutto il Consiglio regionale.