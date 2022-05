Il 12 maggio di 75 anni fa nasceva una delle figure più eversive degli ultimi tempi calcistici: Zdeněk Zeman, uno dei primi allenatori ad esaltare il tanto decantato “bel gioco“, portando alla crescita di innumerevoli talenti del panorama italiano.

La sua storia ha una trama da bestseller, caratterizzata da spostamenti e una passione indelebile per lo sport in tutte le sue forme. Infatti, proprio per capire quanto sia grande il suo amore, il boemo ha praticato hockey su ghiaccio e allenato a pallamano.

Dopodiché la sua vita si incentrerà sul calcio anche grazie allo zio Vycpálek, che allenava in Serie A una squadra con la quale il nipote non avrà rapporti eccezionali: la Juventus, campione d’Italia due volte sotto la sua gestione.

Il suo credo calcistico è molto propositivo, lo fa tutt’ora con il suo Foggia in Serie C, proprio in quella piazza dove gli hanno dedicato un murales in ricordo di quel “Foggia dei miracoli” tra il finire degli anni ottanta e l’inizio dei novanta.

Stasera sarà proprio in Liguria, precisamente a Chiavari, a giocarsi la qualificazione ai quarti di finale dei playoff contro la Virtus Entella. I chiavaresi sono chiamati a ribaltare un 1-0, quindi ci sono ottime chance che si giochi a viso aperto, proprio come piace al tecnico boemo.

Ma qui in provincia di Savona troviamo un suo ex calciatore, che lo ricorda con grande affetto ritenendolo uno dei personaggi più influenti della propria carriera calcistica: si tratta del finalese Fabio Vignaroli, pedina d’attacco da 17 gol stagionali della Salernitana nel primo anno del boemo.

Per Vignaroli Zdeněk Zeman rappresenta “il calcio“: “Una delle figure più importanti a livello di insegnamento calcistico, il termine <<maestro>> non gli è stato dato a caso. È sempre andato per la sua strada, rimanendo sempre coerente con le sue idee. Tutto questo lo ha fatto con tantissimi calciatori e lo fa sempre con qualunque materiale a disposizione: lui ha solo bisogno di lavorare, e lo fa molto seriamente. A livello umano io mi sono trovato benissimo perché è una persona leale e intelligente, sempre pronta alla battuta, il che rende molto piacevole una frequentazione con lui”.

Un aneddoto in particolare gli è rimasto: “Stavamo attraversando un momento difficile a Salerno e, durante un allenamento, c’è stata una contestazione con tantissime persone contro la rete che urlavano qualcosa a qualche membro della squadra. Allora Zeman, che prima era imperturbabile e con la sigaretta in bocca, ha attraversato il campo e si è attaccato alla rete dando le spalle ai tifosi per mettersi davanti a noi e farci allenare tranquilli, prendendosi tutta la responsabilità. Questo è stato un gesto forte, che dimostrava la persona che è tutt’ora”.

Una combo tra competenze calcistiche e umanità che lo ha fatto molto apprezzare dall’ex calciatore professionista savonese: “Lui ha una sua idea e la porta avanti, nonostante a volte sia un testone perché si va a cercare alcuni scontri, ma questo fa parte del suo carattere. Essere allenato da lui è stato un piacere, mi ha dato la possibilità di giocare al calcio vero e farmi vedere: gli sarò sempre riconoscente e, oltre a quelli di compleanno, voglio fargli gli auguri di altri 100 anni sui campi di calcio, se li merita veramente”.

“Perché non cambi mai” cantava Venditti, ma “La Coscienza di Zeman” in fondo è sempre la stessa: calcio, calcio e ancora calcio.