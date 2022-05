Atleticamente pronta per affrontare le finali nazionali di Rimini

Andora. Si sono concluse nel weekend appena trascorso, a Taggia, le ultime competizioni regionali previste in calendario.

Nella prima giornata di gara, sabato 28 maggio, in occasione del primo 1° Trofeo Golden Cup organizzato dalla società Riviera dei Fiori, l’Atleticamente ha schierato I. Patriarca per la categoria LD Junior e Murray per la categoria LD Senior.

Nella seconda giornata di gara, domenica 29 maggio, in occasione della seconda prova del campionato individuale Fgi, la rosa dell’Atleticamente era composta da Corciulo e Salemi nella categoria LC Junior 3 e Morelli e G. Patriarca, rispettivamente nelle categorie LC Senior 1 e Senior 2.

Sebbene qualche fallo si sarebbe potuto evitare, le ginnaste del team andorese hanno tutte ben figurano dimostrando determinazione, grinta e passione. In totale sono tre le medaglie d’oro, conquistate da Milena Corciulo, Ilenia Morelli e Giulia Patriarca, che salgono così sul gradino più alto del podio; due splendide medaglie d’argento per Irene Patriarca e Camilla Salemi e un’ottima medaglia di bronzo per Amanda Murray.

Una stagione positiva per l’Atleticamente che si presta ad affrontare le attesissime finali del Campionato di Federazione che si terranno dal 24 giugno al 3 luglio a Rimini e che vedranno confrontarsi in pedana ginnaste provenienti da tutte le regioni d’Italia.