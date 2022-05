Atletica Val Lerrone, Elena Cusato campionessa regionale sui 1500 e d’argento sugli 800

Boissano. Sulla pista di Boissano soddisfazioni per l’Atletica Val Lerrone che, sabato scorso, ha visto salire sul gradino più alto Elena Cusato, che ha conquistato il titolo di campionessa regionale Allieve sui 1500 metri con il tempo di 5.12.71. Ad Elena piacciono le nuove sfide e domenica si è ripresentata in pista conquistando la medaglia d’argento sugli 800 con il tempo di 2’24″07 e migliorando il personale.

La neonata società della Val Lerrone ha visto gareggiare anche Giulio Betti che al campionato regionale Allievi, sui 100 metri, ha fatto il personale con il tempo 12.41. Domenica, Giulio ha affrontato anche il salto in lungo, nono con la misura di 4.53.

Doppio impegno anche per Nicolò Parodi che nei 400, sabato, con il tempo 58.16, ha conquistato l’ottava posizione. L’atleta della Val Lerrone ha da poco debuttato nei 400 ostacoli e, nuovamente in pista domenica, si è migliorato terminando settimo con il tempo di 1’06″10. Bene anche Pietro Fabrici sui 200 metri con il tempo di 28″61.

“Ai nostri ragazzi non piacciono le comfort zone e sono sempre in cerca di nuove sfide. È encomiabile vedere l’impegno che mettono per migliorarsi – ha dichiarato Andrea Verna, tecnico dell’Atletica Val Lerrone -. Credo che tutti ci riserveranno grandi sorprese e soddisfazioni”.

Sulla pista di Boissano era presente il presidente regionale Fidal Liguria Carlo Rosiello.

Buone notizie per i tecnici Adina Navradi e Andrea Verna sono arrivate anche da Alessandria dai campionati piemontesi individuali assoluti su pista dove Nicolò Reghin, allenato dai due tecnici della Val Lerrone, con i colori dell’atletica Arcobaleno, ha fatto il suo personale con il tempo di 1:56:20 sugli 800 metri conquistando il settimo posto assoluto e il terzo per la categoria Promesse.

Elena Cusato sul podio dei 1500, campionessa regionale Allievi

Elena Cusato con il tecnico Andrea Verna