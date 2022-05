Atletica Val Lerrone, eccellenti risultati nella prova regionale Master

Casanova Lerrone. Molteplici soddisfazioni per l’Atletica Val Lerrone nella prova regionale del campionato di società Allievi e Master che si è svolta a Boissano nel fine settimana.

Il tecnico Adina Navradi, al quinto tentativo, stabilisce il record ligure nel lancio del giavellotto per la categoria SF+45 (600 grammi) con la lunghezza di 23.31 metri. È prima anche nel getto del peso (4 kg) con la misura di 7,70 metri. Terzo posto per Paola Menini, nel getto del peso con la misura di 6,51 metri. A fine prove l’Atletica Val Lerrone si è classificata terza nel CDS Master Donne.

Per la categoria Allieve, Elena Cusato è terza assoluta nei 1500 metri con il tempo di 5’14″85.

Marina Bonora, Master SF+55, debutta nei 200 metri ed è seconda assoluta e fissa il suo personale a 36″27.

All’esordio nei 400 ostacoli, l’allievo Nicolò Parodi è quinto con il tempo di 1’07″01.

Doppio impegno nella stessa categoria per Giulio Betti che, nei 100 metri, è sedicesimo assoluto con il tempo di 12″70. Betti è sesto nel salto in lungo con 4,84 metri.

Pietro Fabrici, nei 400 metri, è dodicesimo con il tempo di 1’05″83, mentre Adriano Cusato, nei 5000 metri, è settimo assoluto e migliora il suo personale con il tempo di 21’35″17.

“Siamo soddisfatti per il record di Adina Navradi e per gli eccellenti risultati dei nostri Allievi e Master, sempre pronti a misurarsi con nuove prove e che hanno fatto i loro personali – ha dichiarato il direttivo dell’Atletica Val Lerrone -. Adina è, con Andrea Verna, un punto di riferimento e esempio di impegno personale: preparata, rigorosa ed appassionata come tecnico nella guida degli ragazzi più grandi, è giocosa e coinvolgente con i più piccoli a cui fa conoscere l’atletica attraverso il gioco”.

Adina Navradi

Paola Menini in gara nel getto del peso

Adriano Cusano in gara

Marina Bonora in gara

Giulio Betti nel salto in lungo

Elena Cusato in gara

Nicolò Parodi in gara nei 400 ostacoli