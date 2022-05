Assoutenti lancia un progetto per la pulizia delle spiagge in Liguria

Liguria. Arriva anche in Liguria “Costruiamo Circol@are” il progetto promosso da Assoutenti in collaborazione con Enea, Ispra, Corepla e Coldiretti Pesca, che partirà questa estate e andrà avanti tutto l’autunno in diversi approdi turistici italiani e finalizzato a ridurre i rifiuti plastici e salvaguardare il nostro mare attraverso l’educazione ambientale dei più giovani.

Una iniziativa che vedrà coinvolti in prima persona i pescatori della Liguria attraverso iniziative itineranti e laboratori con le scuole della regione che interesseranno diverse località di mare del territorio.

“L’obiettivo principale del progetto è quello di aumentare la conoscenza e l’educazione ambientale dei cittadini, specie i più giovani, tramite attività di contrasto allo spreco di risorse e all’inquinamento di spiagge e acque, attraverso una campagna educational itinerante intergenerazionale tra pescatori (“i nonni”) e gli studenti (“i nipoti”) – dichiarano Furio Truzzi presidente di Assoutenti e Roberto Spera, responsabile della green e blue economy dell’associazione – Dopo la recente legge “salva mare” approvata nei giorni scorsi in Senato, arriva un progetto che coinvolgerà diverse spiagge italiane, tra queste anche quelle di Camogli e Noli, protagoniste di ‘Percorsi di educazione circolare’ in cui si spiegherà l’importanza di contrastare la produzione di rifiuti plastici che inquinano i nostri mari distruggendo l’ecosistema, e di tutelare le nostre spiagge attraverso i nostri comportamenti quotidiani”.