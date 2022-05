Associazione Cresc.i per il divertimento e l’informazione dei bambini: ecco le iniziative organizzate a Savona

Savona. “Sull’entusiasmo dell’ottima riuscita della prima giornata della XIV settimana dell’infanzia organizzata dall’associazione Cresci, oggi si continua. Quasi 40 auto storiche esposte nella Darsena, ieri hanno fatto bella mostra attirando turisti e savonesi ad ammirare le vecchie ‘Signore’ ancora piene di fascino”.

A illustrare il programma dell’iniziativa organizzata dall’associazione è il presidente Carlo Mantero, che continua: “Ad ogni bambino che ha visitato la piazza è stata data una scheda per votare la macchina preferita, e tra tutti i piccoli votanti sono stati estratti alcuni che hanno ricevuto un dono da parte dell’associazione. Lo spettacolo del Mago Ago ha letteralmente inchiodato i bambini per più di 40 minuti concludendo così una bella giornata che ha coinvolto giovani e meno giovani”.

Oggi secondo giorno in piazza Sisto, con due attività distinte: Pompieropoli, denominazione che nasce da un’idea dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale – Anvvf per coinvolgere bambini e ragazzi fra i 3 e i 15 anni in un percorso ludico, informativo ed esperienziale nel quale possono cimentarsi in varie attività. “Un modo di imparare le norme della prevenzione e la cultura della sicurezza divertendosi per diventare così ‘Pompieri per un giorno’. L’altro con la polizia municipale di Savona che permetterà ai bimbi di imparare le prime regole della circolazione stradale inforcando una bicicletta e ricevendo la ‘Patente di guida’” aggiunge Mantero.

“Dalle ore 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 nella Piazza del Comune sono presenti anche i Clown Dottori del gruppo In Quadro Clown che tutto l’anno accompagnano con il loro sorriso i piccoli pazienti presenti nel reparto di Pediatria e che ne faranno di tutti i colori – aggiunge -. Una ripartenza dopo tanto tempo passato ad attendere, un tempo che ha cambiato le esigenze dei più piccoli, delle famiglie e che ha permesso all’associazione Cresc.i di aggiornare i progetti e le proposte in base proprio alle nuove richieste post Covid”.

“Prima tra tutte la collaborazione sempre più attiva con il il servizio di SSD Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza della Asl2 di Savona, che vedrà mercoledì 18 alle 17 in sala Rossa un incontro coordinato dalla dottoressa Paola Bona e dalla dottoressa Elena Parodi dell’equipe multidisciplinare dedicata all’autismo in cui sarà proiettato il documentario dal titolo: ‘Sul Sentiero Blu’ regia di Gabriele Vacis, l’ emozionante racconto di come un gruppo di ragazzi autistici , insieme ai loro medici ed educatori , in collaborazione con il CAI (Club Alpino Italiano) hanno percorso 200 Km in 9 giorni sull’antica via Francigena” prosegue.

E ancora giovedì 19 maggio sempre in Piazza Sisto dalle 16 alle 19 Baby Dance in collaborazione con la scuola di danza Oasi Latina e dj Tommy. Balli e musica dedicata ai bambini di tutte le età.

Per arrivare a sabato 21 al Teatro Chiabrera ore 21 con lo spettacolo dei Babilonia Ethnic Band che in questa occasione divideranno parte dell’incasso con l’Associazione Savonese Amici della Cardiologia altra Associazione con cui si è instaurato un legame di collaborazione e condivisione di intenti soprattutto sulla difesa dell’Ospedale San Paolo. Un primo tentativo che vedrà nascere altre iniziative comuni e di grande impatto sulla città.

“Parola d’ordine, entusiasmo, il nuovo consiglio appena eletto, in piena continuità con il precedente ha intenzione di raccogliere la sfida di questo periodo e adattare la propria attività per creare risposte e interventi adeguati a questo momento storico così difficile. Un entusiasmo alimentato ieri dalle tante famiglie presenti in darsena e dalle donazioni che come sempre non sono mancate e che andranno a sostenere gli ormai 12 progetti attivi e funzionanti supportati dall’associazione” conclude Mantero.