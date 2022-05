Asl2, ritorna il laboratorio di make-up per le donne in cura presso oncologia: “Ti aiuta ad andare avanti”

Savona. E’ stato inaugurato oggi pomeriggio a Savona, e riparte in presenza domani mattina, presso la Casa del Volontariato in Via San Lorenzo, il nuovo laboratorio di Make-Up rivolto alle donne in cura presso l’Oncologia dell’ASL2 Liguria. Un’attività iniziata nel 2016 ma poi bloccata in seguito alla pandemia.

Presenti il direttore della struttura complessa di oncologia Asl2 Marco Benasso, Liliana Peluffo, ex coordinatrice infermieristica del reparto di oncologa e presidente dell’associazione, Marzia Pistacchio ideatrice dell’iniziativa, il vice sindaco Elisa Di Padova e l’assessore alla cultura Nicoletta Negro.

“E’ un fiore all’occhiello per la città di Savona. L’amministrazione comunale vi ringrazia”, ha detto Di Padova. “Durante la chemioterapia tra i tanti problemi potrebbe esserci un deterioramento dell’immagine, che potrebbe anche non essere reale. Questa iniziativa è un valore aggiunto importantissimo”, ha aggiunto il dottor Benasso.

“Chi è fuori da questo ambiente non si rende conto quanto è importante passare una mezza giornata senza pensare alla malattia. Ti aiuta ad andare avanti“, la testimonianza di una paziente che ha frequentato la seconda puntata del corso di trucco.

Un diario prezioso accoglie gli intervenuti all’inaugurazione del ritorno in presenza del laboratorio. Una pagina bianca sulla quale saranno scritte le parole di chi vorrà lasciare il proprio pensiero.

I laboratori, tenuti dalla truccatrice esperta Marzia Pistacchio, sono nati nel 2016 e finalmente dopo una sospensione dovuta alla pandemia riprenderanno in presenza con una cadenza mensile. Con essi l’Associazione vuole offrire alle donne uno spazio dedicato “alla cura della propria immagine” anche (e soprattutto) in un momento difficile della loro vita.

Tra i partner del progetto oltre ad Asl2, il Comune di Savona, l’associazione, ci sono Abaton Nicchia Store di Savona, Rotary Club Savona, Futura Centro Formativo Confartigianato Savona , Zonta Club Savon.