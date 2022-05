Pietra Ligure. Sarà il TRABUCCO – la catapulta d’assedio usata anche nelle Crociate – con prove di tiro anche per i visitatori, una delle novità dell’edizione 2022 di “A spasso nel Medioevo”, la rievocazione storica in programma dal 2 al 4 giugno al parco natura di AsinOlla, con inizio alle ore 10.00 e per tutta la giornata.

Per la speciale tre giorni di rievocazione storica, è stato definito il programma delle iniziative, con la fedele ricostruzione di un vero accampamento di pellegrini del XIII secolo: non mancheranno danze, duelli, specialità gastronomiche e attività con gli animali del parco.

Saranno ancora i pellegrini del Gruppo Storico “La Medioevale” di Savona a far vita all’accampamento nello splendido uliveto di AsinOlla, nel contesto scenografico di una riserva naturale affacciata sulla collina pietrese.

Gli ospiti dell’evento saranno accolti tra le tende e le attività della rievocazione tra gli attendamenti e i giacigli di cavalieri: si potrà assistere all’accensione del fuoco con le tecniche del passato, all’esposizione di armi ed armature, degli antichi giochi da tavola, della tessitura e della mensa dei pellegrini medievali.

Sarà un Medioevo anche all’insegna di gusti e sapori: per l’occasione non mancheranno bevande e stuzzichini attinti proprio dai ricettari del passato, per offrire agli ospiti l’opportunità di un aperitivo d’altri tempi!

Grazie al servizio di ristorazione de “Il Vagabondo” a pranzo e cena panini farciti, porchetta&porcona, trofie al pesto, stufato con patate, dolci e altre specialità gastronomiche.

“Ci aspettano tre giorni davvero unici ed emozionanti… Con novità, nuove iniziative e attrazioni culinari tutte da gustare” afferma il presidente di AsinOlla Maria Teresa Bergamaschi -. La ricca programmazione potrà offrire una esperienza davvero speciale per gli ospiti e i visitatori, che potranno rivivere le atmosfere medioevali nella splendida location del nostro parco natura”.